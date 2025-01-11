Fatih Karagümrük, deplasmanda tek golle galip

Trendyol 1. Lig'in 19. hafta maçında Fatih Karagümrük, deplasmanda Iğdır FK'yı 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fatih Karagümrük, deplasmanda tek golle galip
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11 Ocak 2025 15:44
Son güncelleme 11 Ocak 2025 15:53
Trendyol 1. Lig'in 19. hafta maçında Fatih Karagümrük, Iğdır FK'ye konuk oldu.

Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı.

Karagümrük'e galibiyeti getiren golü dakika 53'te Göktan Gürpüz attı.

Iğdır FK oyuncusu Burak Altıparmak, 69. ve 90. dakikalarda gördüğü sarı kartlar nedeniyle kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Fatih Karagümrük, bu galibiyetin ardından puanını 34'e yükseltti. Iğdır FK, 25 puanda kaldı.

Trendyol 1.Lig'in bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük, Amed SK deplasmanına gidecek. Iğdır FK, Boluspor'u konuk edecek.

Stat: Iğdır Şehir

Hakemler: Batuhan Kolak, Selahattin Altay, Abdülhamit Söyler

Alagöz Holding Iğdır FK: Furkan Köse, Alim Öztürk, Eysseric (Dk. 90+1 Kerim Avcı), Aleksic, Regattin (Dk. 83 Lico), Ahmet Emin Engin (Dk. 83 Burak Çoban), Caner Cavlun, Thuram, Burak Altıparmak, Burak Bekaroğlu, Marcos Silva (Dk. 70 Niemann)

Solwie Energy Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Djilobodji, Yiğit Efe Demir, Wesley, Dovedan (Dk. 79 Arda İbrahim Akgün), Tresor Doh, Ahmet Sivri (Dk. 87 Emir Tintiş), Göktan Gürbüz (Dk. 90 Muhammed Mert), Talha Ülvan, Çağtay Kurukalıp, Atakan Rıdvan Çankaya

Gol: Dk. 53 Göktan Gürpüz (Solwie Energy Fatih Karagümrük)

Kırmızı kart: Dk. 90+4 Burak Altıparmak (Alagöz Holding Iğdır FK)

Sarı kartlar: Dk. 32 Atakan Rıdvan Çankaya, Dk. 70 Wesley ve Talha Ülvan (Solwie Energy Fatih Karagümrük), Dk. 34 Alim Öztürk, Dk. 70 Eysseric (Alagöz Holding Iğdır FK)

 

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