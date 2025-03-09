Fatih Karagümrük, Adanaspor'a karşı deplasmanda galip!

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Fatih Karagümrük ile Adanaspor karşı karşıya geldi.



Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçta Fatih Karagümrük, Adanaspor'u 2-1 mağlup etti.



Fatih Karagümrük'ün gollerini, 38. dakikada Pape Djilobodji ve 77. dakikada Marius Doh kaydetti. Adanaspor'un tek golü ise 71. dakikada Andrei Ivan attı.



90+5. dakikada Adanaspor futbolcusu Amadou Ciss, girdiği hava topu mücadelesinde çarpışma sonucu yerde kaldı ve hastaneye kaldırıldı.



Bu sonuçla birlikte Fatih Karagümrük son 10 maçtaki 5. galibiyetini aldı.



Adanaspor ise ligde 4 maç aradan sonra kaybetti.



Stat: Yeni Adana



Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Haydar Avcı, Baykal Tuna



Adanaspor: Nurullah Aslan, Hasan Hatipoğlu, Mirza Cihan, Candeias (Dk. 83 Orkan Çınar), Endri Çekiçi (Dk. 83 Metehan Altunbaş), Donkor, Cikalleshi (Dk. 67 Ivan), Ciss (Dk. 90+5 Harun Alpsoy), Fatih Kurucuk, Elias Durmaz, Oğuzhan Matur



Solwie Energy Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Djilobodji, Yiğit Efe Demir, Camacho (Dk. 83 Dovedan), Wesley, Johnson (Dk. 83 Ahmet Sivri), Doh, Muhammed Mert (Dk. 87 Alper Demirol), Emir Tintiş (Dk. 71 Çağtay Kurukalıp), Atakan Rıdvan Çankaya, Serginho (Dk. 90+11 Salih Dursun)



Goller: Dk. 38 Djilobodji, Dk. 77 Doh (Solwie Energy Fatih Karagümrük), Dk. 71 Ivan (Adanaspor)



Sarı kartlar: Dk. 37 Endri Çekiçi, Dk. 45+2 Elias Durmaz, Dk. 90+12 Harun Alpsoy (Adanaspor), Dk. 80 Çağtay Kurualp (Solwie Energy Fatih Karagümrük)







