Fatih Arda İpcioğlu, kariyerini 2026'da madalyalarla sonlandırmak istiyor

Kayakla atlamada son iki olimpiyatta yer alan milli sporcu Fatih Arda İpcioğlu, hedefinin 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'nda başarı elde edip aktif sporculuk kariyerine nokta koymak olduğunu söyledi.



AA Spor Sohbetleri'nin konuğu olan Fatih Arda, 2023 kış sezonunu değerlendirerek, önündeki hedeflerini anlattı.



Kış sporlarında Türkiye'nin geliştiğini belirten milli sporcu, şöyle konuştu:



"Kış sporlarında Türkiye'nin iklim açısından çok olanağı var, tesislerimiz de var. Bunu sportif başarıya da çevirmeliyiz. Artık kış turizmi sporla tanıtılıyor. Ben ilk gittiğimde 'Türkiye'de kar mı var?' diyorlardı, şimdi ise Uludağ'a, Palandöken'e, Kartalkaya'ya geliyorlar. 2026 Olimpiyat Oyunları'nda kariyerimi noktalama düşüncem var. Yaşım gereği artık biraz da bizden sonrakilere destek vermem lazım. İnşallah önümüzdeki 3 yıl içinde başarılar elde etmek istiyorum. Madalya nasıl alınır biliyoruz ama bu bir ekip işi. Tek başıma bir şey yapamam. Ekibim kuvvetli değilse, arkamdaki insanlar bana destek vermezse ben hiçbir şeyim. İnşallah bizi dinlerler, bize yol gösterirler ve biz de madalyadan daha fazlasını başarırız."



Kayakla atlamada 2018'de önemli bir başarıyla olimpiyata katılan ilk Türk sporcu olduğunu hatırlatan Fatih Arda, "Hayal, gerçeğe döndü. 2022'de daha tecrübeliydik ama Kovid vardı. Antrenman olarak geriye düştük. Önümüzde 2026 var. Bu 3 yılda olanaklar tam sağlanırsa biz hayal edilen her şeyi gerçekleştirebiliriz. Benim bu pozisyona gelmem bile hayaldi. 2015 yılında Dünya Kupası'nda uçuş rampalarında bir Türk sporcunun olması hayaldi. Şu an dünyanın en iyi sporcularıyla rekabet ediyorum. Bunun gözükmeyen kısımları var, ben bütün olumsuzluklarla da mücadele ediyorum. Olimpiyata kadar 3 yıllık süreçte istediğimiz desteği görürsek birçok hayali gerçekleştirebiliriz." ifadelerini kullandı.



- "Bu sezon birçok ilki başardım"



Fatih Arda, sona eren kış sezonunu başarıyla geçirdiğini dile getirdi.



2022 Kış Olimpiyat Oyunları'ndan sonra Dünya Kupası yarışmalarına katıldığını aktaran milli sporcu, "Bu sezon birçok ilki, ilerlemeyi ve başarıyı kaydettik. Dört Tepe Turnuvası'nda Dünya Kupası puanı aldım. Tarihte ilk defa Dünya Şampiyonası'nda her iki rampada da final atlayışı gerçekleştirdim. Uçuş rampalarında da ülkemi temsil ettim. 26 yarışmadan 24'ünde elemeleri geçtim. 4'ünde de Dünya Kupası puanı aldım. Bu da Dünya Kupası sezonundaki en iyi dönemim oldu." değerlendirmesinde bulundu.



- Akademik alanda da ilerliyor



Fatih Arda İpcioğlu, kayakla atlama sporuna akademik anlamda da katkıda bulunuyor.



Atatürk Üniversitesi Kış Sporları Enstitüsü'nde tez yazdığını dile getiren Fatih Arda, "Kayakla atlama üzerine yüksek lisans tezi yazdım. Bu branş için hem bilim olarak hem de aktif sporcu olarak taşın altına vücudumu soktum. Bizden sonrakiler için bunu yapmam gerekiyordu. Atatürk Üniversitesi Kış Sporları Enstitüsü'nde yaptım. Bizden sonra gelecek sporculara ışık olmalıyız. Akademik anlamda yüksek lisans yaparak bir başlangıç yaptım. Kayakla atlamanın detaylarını çok az kişi biliyor. Yönetim anlamında bir pozisyona gelmek isterim. Akademisyenlik de düşünüyorum ama ülkeme değerler katmak için daha fazla yönetim tarafında olmak istiyorum." diye konuştu.



Kısa vadedeki hedefinin bu yaz Polonya'da düzenlenecek Avrupa Oyunları olduğunu anlatan Fatih Arda, "Kayakla atlama ilk defa Avrupa Oyunları'nda olacak. Polonya'da düzenlenecek. Polonya'da Lewandowski'nin maçıyla kayakla atlama aynı anda olsa, insanlar kayakla atlama izler. Bu derece önemli orada. Bizim için de ayrı bir heyecan olacak. Avrupa Oyunları inşallah istediğimiz gibi geçer. Kısa bir zaman kaldı. Üstesinden geleceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.



"Uçan Türk" yakıştırmasının kendisini çok mutlu ettiğini aktaran Fatih Arda, sözlerini şöyle sonlandırdı:



"Güzel tepkiler alıyorum. Sosyal medyaya attığım bir video, 2,5 milyon izlendi. Bu yüzden bu branş ülkemizde çok gelişecek. Erzurum'daki tesislerimizi hazırlayabilirsek önümüzdeki 3 yılda ülkemize Dünya Kupası organizasyonu gelir. Formula 1 gibi takvime girip güzel bir organizasyon yaparsanız her yıl düzenlersiniz. Buna elverişli bir ülkeyiz. Ülkemize hem maddi kazanç olur hem de olimpiyat düzenlemek gibi olanaklar sağlar."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ