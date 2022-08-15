FASSNACHT, KULÜBÜNDEN KOLAYLIK İSTEDİ

BONSERVİS ISRARI TRANSFERİ GECİKTİRDİ

ISMAEL TRANSFERİ İSTİYOR

Beşiktaş'ın transfer gündemine yer alan Christian Fassnacht, siyah-beyazlı formayı giymek istiyor. İsviçreli futbolcu, transfer için devreye girdi ve kulübüyle bir görüşme gerçekleştirdi.28 yaşındaki Fassnacht, Young Boys yönetimiyle yaptığı görüşmede Beşiktaş formasını giymek istediğini ifade etti ve transfer için kolaylık beklediğini söyledi.Young Boys bilindiği üzere 4 milyon euro istiyor. Siyah-beyazlılar ise bonservis bedelini aşağıya çekmeye çalışıyor. Beşiktaş'ın en son 3.3 milyon euro önerdiği gündemde.Teknik direktör Valerien Ismael'in alınmasını ısrarla istediği başarılı futbolcu, sağ kanat hattına ek olarak orta ve hücum hattının hemen hemen her bölgesinde forma giyebiliyor. Joker özelliği sebebiyle İsviçreli futbolcuyu kadrosunda görmek konusunda ısrarcı olan Ismael, Fassnacht'ı hem Ghezzal'ın yedeği hem de sol hatta bir alternatif olarak kullanmayı amaçlıyor.