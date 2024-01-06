Fas Milli Takımı'ndan Ziyech için sakatlık açıklaması!

Fas Milli Takımı Sağlık Sorumlusu Christophe Baudot, Galatasaray'da milli takıma giden Hakim Ziyech'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Fas Milli Takımı'ndan Ziyech için sakatlık açıklaması!
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06 Ocak 2024 17:15
Fas Milli Takımı Sağlık Sorumlusu Christophe Baudot, Galatasaray'da milli takıma giden Hakim Ziyech'in sağlık durumuyla ilgili konuştu.

Christophe Baudot yaptığı açıklamada, "Hakim Ziyech, kulübünden küçük bir 'hamstring' sakatlığıyla geldi. Bizimle birlikte rehabilitasyon sürecinde." ifadelerini kullandı.

Yıldız oyuncu, Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynayacağı ancak sonrasında iptal edilen Süper Kupa maçının da kadrosuna sakatlığı sebebiyle alınmamıştı.

İLK MAÇI 17 OCAK'TA

Afrika Kupası F Grubu'nda boy gösterecek Fas; Tanzanya, Demokratik Kongo ve Zambiya ile gruptan çıkma mücadelesi verecek.

Fas Milli Takımı ilk maçını 17 Ocak tarihinde Tanzanya ile oynayacak. 

 
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