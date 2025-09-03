Fas'ın 'Kırmızı Şehri' Marakeş, şehirle bütünleşen stadyumuyla hayran bırakıyor

Fas'ın en simgesel şehirlerinden biri olan Marakeş, zengin kültürel mirasını modern olanaklarla buluşturarak 2025 Afrika Uluslar Kupası ve 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliği için ideal bir şehir konumuna geliyor.Şehrin binalarının ve sokaklarının kırmızıya çalan tonlardaki renkleri nedeniyle "Kırmızı Şehir" adıyla da bilinen Marakeş, ziyaretçilerine tarih, canlı kültür ve son teknoloji spor altyapısının eşsiz bir karışımını sunuyor.Marakeş'in tarihinden esinlenen stadyum, mimarisinde gelenek ve modernliği bir araya getiriyor.Stadyum, kalın duvarları, yüksek kuleleri ve karmaşık minareleriyle benzersiz tasarımı, Marakeş şehrinin mimarisini yansıtacak şekilde dizayn edildi.Marakeş, lüks tatil köylerinden bütçe dostu seçeneklere kadar uzanan taraftarların ve takımların ihtiyaçlarını karşılayan çeşitli konaklama seçenekleri sunuyor.Atlas Dağları'nın eteklerinde yer alan Marakeş, Menara Havalimanı sayesinde dünyanın birçok önemli noktasına doğrudan uçuşlarla güçlü bağlantılara sahip.Dünya standartlarında tesislerle donatılmış, 41.245 kişilik kapasiteli modern Marakeş Stadyumu, 35 milyon dolar yatırımla 46 bin seyirci sayısına ulaşmayı hedefliyor.Stadyumda yenilenmiş soyunma odaları, konferans ve çalışma salonları, özel basın alanı ile VIP takımlar için genişletilmiş otopark yer alıyor. Ayrıca 180 kişilik bir restoran, yedi büyük salon ve 15 VIP odalar bulunuyor.Tüm koltukların VIP standardına yükseltilmesinin yanı sıra Wi-Fi kapsama alanı ve yeni teknolojiler sayesinde tesis genelinde tam erişim imkanı sağlanıyor.Stadyumdaki ilk futbol karşılaşması 5 Ocak 2011'de oynandı. Açılış maçında Fas'ın Wydad takımı Paris Saint-Germain ile karşılaşırken, ikinci maçta KACM ile Olympik Lyon karşı karşıya geldi. Her iki mücadele de beraberlikle sonuçlandı.2013 ve 2014 yıllarında FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan statlardan biri olan Marakeş Stadyumu, her iki yılda da final maçına sahne oldu.Fas, 2025 Afrika Uluslar Kupası'nın yanı sıra İspanya ve Portekiz ile 2030 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.Organizasyonun, başkent Rabat'ın yanı sıra Kazablanka, Tanca, Fes, Marakeş ve Agadir'de düzenlenmesi planlanıyor.2030 Dünya Kupası kapsamında Uruguay, Arjantin ve Paraguay'da da birer karşılaşma oynanacak.Turnuvanın ilk maçları, Dünya Kupası'nın 100. yılı şerefine Güney Amerika'da oynanacak. Geri kalan karşılaşmalar ise İspanya, Fas ve Portekiz'de yapılacak.