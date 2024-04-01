Farioli için işler tersine döndü!

Fransa Ligi'ndde oynadığı ilk 13 maçta yenilmeyen Francesco Farioli için işler tersine döndü. Farioli'nin takımı Nice, ligde son 8 maçta tek galibiyet aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Farioli için işler tersine döndü!
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01 Nisan 2024 14:44
Nice ile birlikte Fransa Ligue 1'e bu sezon fırtına gibi başlayan Francesco Farioli için işler son dönemde tersine döndü.

İtalyan teknik adam, Nice ile ligin ilk 13 haftasında yenilgi almamış ve zirveye çıkmıştı. Ancak Nice'te son dönemde bu istatistik tersine döndü.

Nice, ligde oynadığı son 8 maçta tek galibiyet alabildi. Farioli'nin ekibi son dönemde sadece deplasmanda Lens'i 2-1'lik skorla mağup etti.

Nice, bu sezon ligde 27 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Francesco Farioli yönetimindeki takım, 27 haftası geride kalan Fransa Ligi'nde topladığı 43 puanla 5. sırada yer alıyor.

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