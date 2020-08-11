"Falcao indirim yaptı, bizimle kalacak"

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz, sponsorluk anlaşmasında Radamel Falcao konusuna değindi.

Haber; Sporx.com
'Falcao indirim yaptı, bizimle kalacak'
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11 Ağustos 2020 15:16
Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz, sponsorluk anlaşmasında Radamel Falcao'nun ücretinde indirim yaptığını ve yeni sezonda takımda kalacağını açıkladı.

Yıllık net 5 milyon Euro, bonuslarla birlikte ise 7 milyon Euro kazanan Falcao'nun maaşını düşürdüğünü söyleyen Mustafa Cengiz, "Falcao ücretinde indirim yaptı. Yeni sezonda bizimle kalacak öyle görünüyor" ifadelerine yer verdi.

Radamel Falcao geride kalan sezon sadece 22 resmi maçta forma giyerken tam 21 karşılaşmada sakatlığı yüzünden görev yapamadı.

Süper Lig'de 15, Şampiyonlar Ligi'nde 3 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 maç kaçıran 34 yaşındaki Kolombiyalı forvet rakip ağları 11 kez havalandırdı. Ligde 10, kupada 1 gol kaydeden Falcao, Şampiyonlar Ligi'nde golle buluşamadı.




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