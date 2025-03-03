Fabio Capello'dan Messi ve Yamal kıyası!

İtalyan teknik direktör Fabio Capello, Laureus 2025 spor ödüllerinin adaylarının tanıtıldığı etkinlikte futbol dünyasının güncel konularına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Fabio Capello'dan Messi ve Yamal kıyası!
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03 Mart 2025 21:33
Son güncelleme 03 Mart 2025 21:38
İtalyan teknik direktör Fabio Capello, Laureus 2025 spor ödülleri adaylarının tanıtım etkinliğinde futbol dünyasındaki güncel gelişmelere ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Capello'nun Lamine Yamal ve Lionel Messi kıyası dikkat çekti. İtalyan futbol adamı, "Çok önemli şeyler yapıyor. Barcelona'da oynamaya başladığında insanlar onun yeni Messi olduğunu söyledi, ama hayır, o seviyede değil. Olağanüstü, harika, üst düzey bir oyuncu, ancak Messi'nin dehasına sahip değil." sözlerini sarf etti.

PERFORMANSI

Barcelona'nın 17 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal, 35 maça çıktı ve 11 gol 16 asistlik performans sergiledi.

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