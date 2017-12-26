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F.Bahçe'de transfer rotası bilindik bir kulüp; 4. isim...

Fenerbahçe, İtalyan sol bek Domenico Criscito için nabız yokladı. Criscito'nun sezon bitiminde Zenit ile sözleşmesi sona eriyor.

Kaynak: Takvim
F.Bahçe'de transfer rotası bilindik bir kulüp; 4. isim...
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26 Aralık 2017 08:18
Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürürken sürpriz bir isim ortaya çıktı.

Zenit'te forma giyen asıl mevkisi sol bek olan ancak stoperde ve ön liberoda da forma giyebilen 30 yaşındaki Domenico Criscito'yu Sarı- Lacivertliler'in kadrosuna dahil etmek istediği öğrenildi. Criscito'nun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

FENERBAHÇE DAHA ŞANSLI...

Criscito'nun sözleşmesi sezon sonunda biteceği için Fenerbahçe çok cüzi bir bedelle İtalyan futbolcuyu kadrosuna katma şansına sahip. Criscito'yu Inter ve Bologna da istiyor ama F.Bahçe bir adım önde.

ZENİT'LE İLİŞKİLER ÇOK İYİ...

F.Bahçe'nin bu transferde daha şanslı olmasının sebebi ise Zenit ile olan iyi ilişkiler... Giuliano ve Neto bu takımdan transfer edilmişti. Daha öncesinde de Bruno Alves yine Zenit'in oyuncusuydu.

22 KEZ GÖK MAVİLİ FORMAYI GİYDİ

30 yaşında ve 1.83 boyunda olan Criscito'yu Zenit 2011 yılında 15 milyon Euro bedelle transfer etmişti. 22 kez İtalya A Milli, 26 kez de U21 forması giyen Criscito son derece tecrübeli bir isim...



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