Eyüpspor yenildi, Samsunspor Süper Lig'e döndü

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Eyüpspor yenildi, Samsunspor Süper Lig'e döndü
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12 Nisan 2023 22:27
Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Zafer Turan'ın ekibi Eyüpspor ile Sinan Kaloğlu'nun yönetimindeki Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.

Eyüp Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Gençlerbirliği 2-0 kazanırken goller; 13. dakikada Yasin Güreler ve 51. dakikada Mete Kaan Demir'den geldi.

Bu sonuçla birlikte iç sahada üst üste 3. puan kaybını yaşayan Eyüpspor 57 puanda kalırken, Gençlerbirliği 27 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Eyüpspor deplasmanda Göztepe'ye konuk olurken, Gençlerbirliği evinde Altay'ı ağırlayacak.

SAMSUNSPOR SÜPER LİG'E YÜKSELDİ

Spor Toto 1. Lig'de liderliğini sürdüren Samsunspor, Eyüpspor'un Gençlerbirliği'ne kaybetmesi sonrası normal sezonun bitimine 6 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

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