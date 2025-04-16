Eyüpspor'un 19 yaş altı takımından rakibi Trabzonspor'a jest

UEFA Gençlik Ligi yarı finalisti Trabzonspor U19, Eyüpspor'un alkışları ve "Avrupa'da başarılar" pankartıyla sahaya çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eyüpspor'un 19 yaş altı takımından rakibi Trabzonspor'a jest
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16 Nisan 2025 16:44

Türkiye Gelişim Ligleri 19 Yaş Altı Elit A Ligi'nin 32. haftasında Trabzonspor'a konuk olan ikas Eyüpspor, UEFA Gençlik Ligi'nde yarı finalde mücadele edecek rakibi için sahaya "Avrupa'da başarılar Trabzonspor" yazılı pankartla çıktı. 

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "UEFA Gençlik Ligi'nde yarı finale yükselen 19 yaş altı takımımız, ikas Eyüpspor ile oynanan karşılaşma öncesi rakip oyuncular tarafından sahaya çıkarken alkışlarla karşılandı." denildi.

ikas Eyüpspor 19 Yaş Altı Takımı oyuncularının, bordo-mavili rakiplerine ve teknik ekibe çiçek vererek sahaya "Avrupa'da başarılar Trabzonspor" yazılı pankartla çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, "Bu nazik jesti için ikas Eyüpspor 19 Yaş Altı Takımı'na ve teknik ekibine sonsuz teşekkürler." ifadesine yer verildi.



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