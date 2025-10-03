03 Ekim
Antalyaspor-Rizespor
20:00
03 Ekim
Trabzonspor-Kayserispor
20:00
03 Ekim
Boluspor-Esenler Erokspor
20:00
03 Ekim
Arca Çorum FK-Manisa FK
20:00
03 Ekim
Hoffenheim-FC Köln
21:30
03 Ekim
Bournemouth-Fulham
22:00
03 Ekim
Osasuna-Getafe
22:00
03 Ekim
Verona-Sassuolo
21:45
03 Ekim
Paris FC-Lorient
21:45
03 Ekim
NAC Breda-FC Groningen
21:00

Eyüpspor, Kocaelispor deplasmanında

Eyüpspor, ligde Kocaelispor deplasmanına konuk olacak.

ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında cumartesi günü deplasmanda Kocaelispor ile mücadele edecek.

Kocaeli Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakayı, Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Ligdeki son 4 maçta galibiyet yüzü göremeyen Eyüpspor, bu süreçte 2'şer yenilgi ve beraberlik aldı.

Geride kalan 7 haftada sadece Corendon Alanyaspor'u mağlup etmeyi başaran eflatun-sarılı ekip, 5 puanla 14. sırada bulunuyor.

Sezonda henüz 3 puan sevinci yaşayamayan Kocaelispor ise 7 haftada aldığı 5 mağlubiyet, 2 beraberlikle sıralamada son basamakta yer alıyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
