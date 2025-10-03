Eyüpspor, Kocaelispor deplasmanında

ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında cumartesi günü deplasmanda Kocaelispor ile mücadele edecek.



Kocaeli Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakayı, Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.



Ligdeki son 4 maçta galibiyet yüzü göremeyen Eyüpspor, bu süreçte 2'şer yenilgi ve beraberlik aldı.



Geride kalan 7 haftada sadece Corendon Alanyaspor'u mağlup etmeyi başaran eflatun-sarılı ekip, 5 puanla 14. sırada bulunuyor.



Sezonda henüz 3 puan sevinci yaşayamayan Kocaelispor ise 7 haftada aldığı 5 mağlubiyet, 2 beraberlikle sıralamada son basamakta yer alıyor.



