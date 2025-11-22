Süper Lig'in 13. haftasında Eyüpspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 sona erdi.
Eyüpspor, 66. dakikada Emre Akbaba ile 1-0 öne geçti. 33 yaşındaki futbolcu, bu sezon ilk golünü attı. Fatih Karagümrük, bu gole 90. dakikada Matias Kranevitter ile cevap verdi.
Bu sonucun ardından Eyüpspor 9, Fatih Karagümrük 8 puana yükseldi.
Eyüpspor, ligin bir sonraki haftasında Gaziantep FK deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük, Beşiktaş'ı konuk edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
14. dakikada Balkovec'in sağdan kullandığı kornere arka direkte iyi yükselen Berkay Özcan'ın kafa vuruşunda top yandan auta gitti.
32. dakikada Thiam'ın ceza sahası sağ çaprazından ters kanada yaptığı ortaya gelişine vuran Kerem Demirbay'ın şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
48. dakikada Fatih Karagümrük yarı sahasında Atakan Çankaya'dan topu kapan Emre Akbaba'nın ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta kaleci Grbic, gole izin vermedi.
52. dakikada sağ kanattan Serdar Gürler'in ceza sahası içine çevirdiği topa penaltı noktası civarında gelişine vuran Thiam'ın şutunda kaleci Grbic, parmaklarının ucuyla yaptığı kurtarışla meşin yuvarlağı köşeden kornere çeldi.
54. dakikada Kerem Demirbay'ın soldan kullandığı kornerde ceza sahası içindeki Thiam'ın kafa vuruşunda kaleci Grbic, bir kez daha topu köşeden çıkardı.
60. dakikada Fatih Karagümrük kontratağında Fofana, rakip kaleye taşıdığı topu ceza sahası sağ çaprazındaki Doh'a verdi. Oyuncunun yerden sert şutunda kaleci Marcos Felipe, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
66. dakikada Eyüpspor golü buldu. Sol kanadın son çizgisinde Mujakic'in kale önüne ortasında, Emre Akbaba uçarak yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.
88. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun topa hareketlenen Thiam, ceza sahası içinde açısını kaybettiği sırada pasını sağındaki Yalçın Kayan'a çıkardı. Bu oyuncunun sol ayakla gelişine yaptığı vuruşta top üst direkten oyun alanına döndü.
90. dakikada Fatih Karagümrük eşitliği yakaladı. Sağdan kullanılan kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Tiago Çukur'un kaleye gönderdiği top arka direğe açıldı. Direk dibindeki Kranevitter, meşin yuvarlağı boş pozisyonda filelere gönderdi: 1-1.
Karşılaşma, 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Cihan Aydın, Mehmet Kısal, Murat Ergin Gözütok
ikas Eyüpspor: Marcos Felipe, Calegari (Dk. 65 Dragus), Robin Yalçın, Emir Ortakaya, Mujakic, Kerem Demirbay, Stepanenko, Serdar Gürler, Emre Akbaba (Dk. 76 Yalçın Kayan), Umut Bozok (Dk. 76 Ampem), Thiam
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan Çankaya, Roco, Balkovec, Çağtay Kurukalıp (Dk. 26 Esgaio), Doh (Dk. 83 Johnson), Kranevitter, Camacho (Dk. 59 Tiago Çukur), Berkay Özcan (Dk. 83 Barış Jakob Kalaycı), Serginho, Fofana
Goller: Dk. 66 Emre Akbaba (ikas Eyüpspor), Dk. 90 Kranevitter (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 70 Umut Bozok (ikas Eyüpspor), Dk. 90+1 Kranevitter, Dk. 90+2 Johnson (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)
