Süper Lig'in 30. haftasında Eyüpspor, Hatayspor deplasmanına konuk oldu. Eyüpspor, Mersin Stadyumu'nda oynanan maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.



Eyüpspor'a galibiyeti getiren golü 23. dakikada Mame Thiam attı.



Eyüpspor, Hatayspor galibiyetiyle birlikte ligde iki hafta sonra kazandı. Hatayspor, ligde üst üste ikinci yenilgisini aldı.



Bu sonucun ardından Eyüpspor, 47 puana yükseldi. Hatayspor, 19 puanda kaldı.



Ligin gelecek haftasında Eyüpspor, sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. Hatayspor, Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



15. dakikada Ampem'in pasıyla topla buluşan Emre Mor'un ceza sahası içerisinden vuruşunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.



16. dakikada Boutobba'nın kullandığı köşe atışında arka direkte yükselen Cemali Sertel topu altıpasa gönderdi. Bu bölgedeki Kerim Alıcı'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direkten döndü. Savunma topu uzaklaştırdı.



23. dakikada Eyüpspor öne geçti. Hatayspor'un kendi ceza sahası önünden, sol taraftan kullandığı serbest atışta Massanga, meşin yuvarlağı kaleci Bekaj'a çıkardı. Bekaj'ın pasıyla tekrar topla buluşan Massanga'nın pas vermek istediği meşin yuvarlak, Görkem Sağlam'a çarparak Thiam'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun aşırtma vuruşunda, top ağlarla buluştu: 0-1.



39. dakikada Hatayspor, Bamgboye'nin ceza sahası dışında sol çaprazda düşürülmesiyle serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Görkem Sağlam'ın vuruşunda, kaleci Berke Özer meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.



43. dakikada Ampem'in pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Emre Mor'un sert vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.



Karşılaşmanın ilk yarısı, Eyüpspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





49. dakikada Emre Mor'un ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Emre Akbaba'nın vuruşunda, kaleci Bekaj ayaklarıyla meşin yuvarlağı önledi.



53. dakikada Ampem'in pasında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Umut Meraş'ın sert şutunda, meşin yuvarlak direğe çarpıp auta gitti.



79. dakikada Görkem Sağlam'ın ortasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Strandberg'in şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



81. dakikada Boutobba'nın sağ kanattan ortasına iyi yükselen Aboubakar'ın kafa vuruşunda, kaleci Berke Özer topu çeldi. Altıpas içerisine düşen meşin yuvarlağı Robin Yalçın uzaklaştırdı.



90. dakikada Hatayspor, ceza sahası dışından sağ çaprazdan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Rui Pedro'nun yerden vuruşunda, Berke Özer meşin yuvarlağı son anda önledi.



Karşılaşmayı Eyüpspor 1-0 kazandı.



Stat: Mersin



Hakemler: Burak Pakkan, Murat Temel, Abdullah Uğur Sarı



Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kilama, Recep Burak Yılmaz, Kerim Alıcı, Cemali Sertel (Dk. 88 Kamil Ahmet Çörekçi), Massanga, Görkem Sağlam (Dk. 88 Okoronkwo), Bamgboye (Dk. 72 Strandberg), Boutobba, Fernandes (Dk. 64 Rui Pedro), Aboubakar



ikas Eyüpspor: Berke Özer, Tayfur Bingöl (Dk. 84 Vezo), Robin Yalçın, Claro, Umut Meraş, Melih Kabasakal, Emre Mor (Dk. 63 Hamza Yiğit Akman), Emre Akbaba (Dk. 71 Umut Bozok), Yalçın Kayan, Ampem (Dk. 84 Halil Akbunar), Thiam (Dk. 84 Caner Erkin)



Gol: Dk. 23 Thiam (ikas Eyüpspor)



Sarı kartlar: Dk. 14 Claro, Dk. 61 Ampem, Dk. 63 Emre Mor, Dk. 76 Melih Kabasakal, Dk. 85 Caner Erkin (ikas Eyüpspor), Dk. 37 Bamgboye, Dk. 49 Cemali Sertel, Dk. 67 Massanga (Atakaş Hatayspor)



