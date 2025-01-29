Eyüpspor'dan Yunanistan'a geri döndü

Süpe Lig takımlarından ikas Eyüpspor'da forma giyen Anastasios Chatzigiovanis ülkesine döndü.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Eyüpspor'dan Yunanistan'a geri döndü
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29 Ocak 2025 15:17
ikas Eyüpspor, futbolcu Anastasios Chatzigiovanis'i sezon sonuna kadar Yunanistan'ın Asteras Aktor ekibine kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Anastasios Chatzigiovanis'ın kiralık transferi hakkında Asteras Aktor FC ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuz 2024-2025 sezonunun sonuna kadar Asteras Aktor FC forması giyecektir. Anastasios Chatzigiovanis'e Yunanistan kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Yunan sol kanat, Eyüpspor formasıyla bu sezon Trendyol Süper Lig'de 6 maçta görev aldı.

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