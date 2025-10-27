27 Ekim
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-4
27 Ekim
Samsunspor-Rizespor
1-1
27 Ekim
Real Betis-Atletico Madrid
0-2
27 Ekim
Moreirense-FC Porto
1-290'
27 Ekim
FK Akhmat-PFC Sochi
2-4
27 Ekim
OB-Broendby IF
1-4

Eyüpspor'dan hakem bahis skandalına tepki!

Eyüpspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakemlerin bahis hesapları bulunduğuna dair açıklamalarının ardından bir bildiri yayımladı.

27 Ekim 2025 17:27
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Eyüpspor'dan hakem bahis skandalına tepki!
Trendyol Süper Lig kulüplerinden Eyüpspor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun profesyonel liglerde görev alan bazı hakemlerin bahis oynadığı yönündeki açıklamalarının hakemlik müessesesine duydukları güveni sarsarak kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını bildirdi.

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"TFF Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bugün kamuoyuyla paylaştığı, bazı hakemlerin bahis hesapları bulunduğuna ve bu hesapları aktif bir biçimde kullandıklarına yönelik açıklamaları büyük bir şaşkınlık ve üzüntüyle takip ettik.

TFF Başkanı'nın kamuoyuna sunduğu bilgilere göre profesyonel liglerde görev yapan toplam 571 hakemin 371'inin bahis hesabı olduğu tespit edilmiştir. Daha da üzücü olan, bu 371 hakem arasından 152 hakemin halen aktif olarak bahis oynamaya devam ettiğinin belirlenmesidir. Ortaya çıkan olayın boyutunu gözler önüne seren bu tabloda, özellikle üst düzey maçlarda düdük çalan 7 üst klasman hakemi ve 15 üst klasman yardımcı hakeminin isminin geçmesi, konunun ciddiyetini artırmaktadır.

ikas Eyüpspor olarak, bugüne kadar hakem camiasına en yapıcı ve en anlayışlı yaklaşımı gösteren kulüplerden biri olduk. Futbolun tüm paydaşları arasında güveni, saygıyı ve diyaloğu güçlendirmek adına her zaman iyi niyetli bir duruş sergiledik. Ancak bugün ortaya atılan bu iddialar, hakemlik müessesesine duyduğumuz inancı ciddi şekilde sarsmış, bizleri derin bir hayal kırıklığına uğratmıştır.

Adalet, Türk futbolunun temel taşıdır. Sahadaki emeğin, alın terinin ve taraftarın inancının karşılığı ancak adil bir yönetimle anlam kazanabilir. Bu sebeple dile getirilen iddiaların ivedilikle araştırılması, tüm detaylarıyla aydınlatılması ve kamuoyunun eksiksiz şekilde bilgilendirilmesi büyük önem taşımaktadır.

ikas Eyüpspor Kulübü olarak, Türk futbolunun temiz, şeffaf ve güvenilir bir zeminde ilerlemesi adına bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz."



