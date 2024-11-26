Eyüpspor'da ayrılık görüşmesi: Jonjo Shelvey

Eyüpspor büyük umutlarla transfer ettiği Jonjo Shelvey ile ayrılık görüşmelerine başladı. Detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Eyüpspor'da ayrılık görüşmesi: Jonjo Shelvey
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26 Kasım 2024 15:55
Son güncelleme 26 Kasım 2024 16:39
Arda Turan'ın teknik direktörlük yaptığı Eyüpspor'da ayrılık gelişmesi yaşanacak.

İstanbul ekibi, performansı beğenilmeyen Jonjo Shelvey ile yollarını ayıracak.

ARDA TURAN İSTEMİYOR

Eyüpspor yönetimi, Arda Turan'ın istemediği oyuncu ile ayrılık için görüşmelere başladı.

EYÜP'Ü TAKİPTEN ÇIKTI

32 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu gelişmeler yaşanırken Eyüpspor'u Instagram hesabından takipten çıktı.

Taraflar fesih için anlaşma noktasına geldi. Ayrılığın kısa süre içinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

OYUNCUNUN PERFORMANSI

Geçen sezon Rizespor'da forma giyen İngiliz oyuncu, yaz transfer döneminde İstanbul ekibine transfer oldu. Tecrübeli futbolcu Eyüp'te bu sezon 6 maçta forma giyebildi.

Eyüpspor, 1 Aralık Pazar günü Süper Lig'de lider Galatasaray ile karşılaşacak.

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