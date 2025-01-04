Eyüpspor, Antalya'da ilk yarıdan fişi çekti

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Eyüpspor deplasmanda Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Eyüpspor, Antalya'da ilk yarıdan fişi çekti
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04 Ocak 2025 17:57
Son güncelleme 04 Ocak 2025 18:08
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor deplasmanda Alex de Souza'nın yönetimindeki Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti.

Corendon Airlines Park'ta oynanan maçta Eyüpspor'a galibiyete getiren golleri 32. dakikada Mame Thiam, 35. dakikada penaltıdan yine Mame Thiam, 41. dakikada Ahmed Kutucu ve 62. dakikada Prince Ampem kaydetti.

Antalyaspor'un tek golünü ise 48. dakikada Ramzi Safuri kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligde iki maç aradan sonra kazanan Eyüpspor puanını 30'a yükseltirken, iç sahada Fenerbahçe (2-0) ve Galatasaray'ın (3-0) ardından üçüncü mağlubiyeti alan Antalyaspor 21 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Antalyaspor deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşırken, Eyüpspor haftayı BAY geçecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Ahmed Kutucu'nun ceza sahası dışından şutunda, kaleci Kenan Piric topu kontrol etti.

6. dakikada Van de Streek'in pasında ceza alanında topla buluşan Gaich'ın şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

32. dakikada konuk ekip öne geçti. Caner Erkin'in sol köşeden korner atışıyla gönderdiği ortaya ön direkte yükselen Vezo'nun kafayla arkaya indirdiği topu önünde bulan Thiam, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1

34. dakikada Halil Akbunar'ın ceza sahasında Thalisson'un müdahalesi sonrası yerde kaldığı pozisyonda, hakem Muhammet Ali Metoğlu penaltı noktasını işaret etti.

35. dakika penaltı atışını kullanan Thiam, kaleci Piric'in sağından topu ağlarla göndererek kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 0-2

41. dakikada ikas Eyüpspor farkı 3'e çıkardı. Ampem'in ceza sahası sol çaprazdan pasında topla buluşan Ahmed Kutucu, meşin yuvarlağı kaleci Kenan Piric'in sağından filelerle buluşturdu: 0-3


48. dakikada Akdeniz temsilcisi farkı 2'ye indirdi. Van de Streek'in sol kanattan pasında ceza sahasında topla buluşan Safuri'nin şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-3

58. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan pasında ceza sahasında topla buluşturduğu Gaich'in şutunda, kaleci Berke Özer meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

62. dakikada eflatun-sarılı ekip, farkı yeniden 3'e çıkardı. Thiam'ın orta sahadan pas verdiği Ampem, sol çaprazda öne çıkan kaleci Kenan Piric'i çalımlayıp ceza sahasına girdi ve topu filelerle buluşturdu: 1-4

66. dakikada sağ kanattan kullanılan kornerle ceza sahasına gönderilen ortaya yükselen Van de Streek'in kafayla şutunda, kaleci Berke Özer gole izin vermedi.

75. dakikada Ahmed Kutucu'nun sol çaprazdan şutunda top, direğe çarpıp dışarıya çıktı.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Mehmet Kısal, Özcan Sultanoğlu

Onvo Antalyaspor: Kenan Piric, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Thalisson, Güray Vural, Petrusenko (Dk. 66 Samudio), Kaluzinski, Soner Dikmen (Dk. 11 Safuri), Larsson (Dk. 82 Milosevic), Van de Streek (Dk. 83 Gerxhaliu), Gaich (Dk. 66 Djenepo)

ikas Eyüpspor: Berke Özer, Vezo, Robin Yalçın (Dk. 74 Emre Akbaba), Claro, Caner Erkin (Dk. 63 Umut Meraş), Tayfur Bingöl, Melih Kabasakal, Halil Akbunar (Dk. 63 Emre Mor), Ahmed Kutucu (Dk. 85 Dorukhan Toköz), Ampem, Thiam

Goller: Dk. 32 ve 35 (Penaltıdan) Thiam, Dk. 41 Ahmed Kutucu, Dk. 62 Ampem (ikas Eyüpspor), Dk. 48 Safuri (Onvo Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 34 Veysel Sarı, Dk. 67 Thalisson (Onvo Antalyaspor), Dk. 53 Vezo, Dk. 67 Caner Erkin (Yedek kulübesi), Dk. 79 Tayfur Bingöl (ikas Eyüpspor)

 

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