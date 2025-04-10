Evin Demirhan Yavuz ve Bediha Gün'den gümüş madalya

Slovakya'da düzenlenen 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular Evin Demirhan Yavuz ve Bediha Gün, gümüş madalya aldı.



Başkent Bratislava'daki organizasyonda milli güreşçiler Evin ve Bediha, finalde rakiplerine yenildi.



Kadınlar 50 kilo finalinde Ukraynalı Oksana Livach ile karşılaşan Evin, minderden mağlup ayrıldı. Geçen yıl da ikincilik kürsüsünde yer alan Evin Demirhan Yavuz, 2022 yılında Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştı.



59 kilo finalinde bağımsız sporcu Anastasiia Sidelnikova'ya yenilen Bediha Gün de Avrupa ikincisi oldu. Bediha, Avrupa şampiyonalarında daha önce 4 bronz madalya almıştı.



Ayrıca milli güreşçi Tuba Demir, 55 kilo bronz madalya maçında Ukraynalı Oleksandra Khomenets'e yenildi.



