Everton kritik Wolves deplasmanında kazandı



İngiltere Premier Lig'in 18. hafta maçında Everton, deplasmanda Wolverhampton'a konuk oldu.



Molineux'da oynanan karşılaşmayı Everton 2-1 kazanarak üç puanı almayı başardı.



Karşılaşmanın henüz 6. dakikasında Iwobi'nin golüyle öne geçen Everton, 14. dakikada Ruben Neves'e engel olamadı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.



İkinci yarıda iki takım da gol bulmak için tüm şanslarını kullanmak istediyse de dakikalar 77'yi gösterdiğinde Michael Keane'in golüyle Everton öne geçti. Kalan dakikalarda Everton oyunu iyi tutmayı başararak 2-1'lik galibiyeti elde etmeyi başardı.



Öte yandan Milli futbolcumuz Cenk Tosun, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.



Bu sonucun ardından Everton, ligde 32 puana yükselerek ligin üst sıralarını takibini sürdürdü. Wolves ise 22 puanda kaldı.



