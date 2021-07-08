Everton'dan Göztepe'ye transfer yolunda

Göztepe yönetimi, teknik direktör Ünal Karaman'ın talebi doğrultusunda son olarak Everton forması giyen Muhamed Besic'in transferi için menajeri ile temaslara başladı

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; evertonfc.com
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Everton'dan Göztepe'ye transfer yolunda
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08 Temmuz 2021 13:25
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda üst sıraları zorlamayı planlayan Göztepe yönetimi, dış transferde yeniden İngiltere'ye yöneldi. Sarı-kırmızılar, ön libero mevkiinde oluşan boşluğu doldurmak için Boşnak yıldız Muhamed Besic'i gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, Premier Lig ekibi Everton ile sözleşmesi sona eren futbolcuya menajeri kanalıyla ilk teklifini yaptı.

Sarı-kırmızılılar, güncel piyasa değeri 1.5 milyon Euro'yu bulan yıldızla mali kriterlerin de uyuşması halinde temaslarını sıklaştıracak. Bonservisi elinde olan ve kariyerini İngiltere dışında sürdürmeyi planlayan 28 yaşındaki futbolcunun transferi için teknik direktör Ünal Karaman'ın yönetime baskı yaptığı öğrenildi.

İZMİR EKİBİNE SICAK BAKIYOR
Sarı-kırmızılıların, orta alanda kiralık sözleşmeleri sona eren Diabate ve Esiti'den boşalan yeri Besic ile doldurmayı planladıkları iddia edildi. Avrupa'dan da teklifler alan Besic'in, Süper Lig, taraftar profili ve İzmir'nin sosyal avantajları nedeniyle Göztepe'ye sıcak bakabileceği belirtildi.

YEDİ YILDIR ADA'DA OYNUYOR
Besic, 2014'ten bu yana İngiltere'de top koşturuyor. Kariyerinde Hamburg ve Ferencvaros'ta forma giyen, 31 yaşındaki futbolcu 2014'te İngiltere'ye Everton'a transfer oldu. Everton'ta forma giyerken Middlesbrough ve Sheffield United'a kiralanan yıldızın İngiliz ekibiyle
sözleşmesi bitti.


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