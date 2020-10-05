Everton, Ben Godfrey'i transfer etti

Everton, Norwich'ten Ben Godfrey ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; AA
Everton, Ben Godfrey'i transfer etti
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05 Ekim 2020 15:58
İngiltere Premier Lig lideri Everton, Championship ekibi Norwich City'nin stoperi Ben Godfrey'i renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İngiltere 20 ve 21 yaş altı milli takımlarının formasını giyen Godfrey ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Everton, 22 yaşındaki savunma oyuncusunun bonservis bedeline ilişkin bilgi vermedi. Fakat İngiliz basını, transferin 25 milyon sterlin karşılığında gerçekleştiğini ve anlaşmada 5 milyon sterlinlik ek performans ödemesinin bulunduğunu öne sürdü.



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