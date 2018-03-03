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Euroleague'da tamamlanan maçlar, puan tablosu, fikstür

Turkish Airlines Euroleague'de 24. hafta maçları sona erdi. Temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş deplasmanda Real Madrid'i 83-86 yenerken, Yunan ekibi Olympiakos Panathinaikos 'u 87-85 mağlup ederk play-off turunu garantiledi.

Kaynak: AA
Euroleague'da tamamlanan maçlar, puan tablosu, fikstür
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03 Mart 2018 12:04
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 24. hafta sona erdi.

Haftaya ikinci sırada giren Yunan ekibi Olympiakos, deplasmanda aynı ülkeden Panathinaikos Superfoods'u 87-85 mağlup etti. Kırmızı-beyazlı ekip, bu sonuçla lider CSKA Moskova'nın ardından play-off turuna yükselmeyi garantileyen ikinci takım oldu.

THY Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Doğuş, 24. haftada İspanya'nın Real Madrid takımına konuk oldu. Sarı-lacivertliler, mücadeleyi 86-83 kazanarak 17. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Doğuş, 25. haftada karşılaşacağı Litvanya temsilcisi Zalgiris'i mağlup etmesi durumunda play-off turuna çıkacak.

Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Anadolu Efes ise İtalya deplasmanında AX Armani Exchange Olimpia Milan'a 77-64 mağlup oldu ve son sırada kaldı.

- Sonuçlar

Zalgiris (Litvanya) - Barcelona Lassa (İspanya): 90-74

Maccabi FOX (İsrail) - CSKA Moskova (Rusya): 73-93

Valencia (İspanya) - Brose Bamberg (Almanya): 86-70

AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Anadolu Efes: 77-64

Baskonia (İspanya) - Khimki (Rusya): 87-77

Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Unicaja Malaga (İspanya): 80-76

Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Olympiakos (Yunanistan): 85-87

Real Madrid (İspanya) - Fenerbahçe Doğuş: 83-86

- Puan durumu 

Takım  O   G   M   A   Y   Av.   P 
 1. CSKA Moskova  24  19  5  2149  1902  247  43
 2. Olympiakos  24  17  7  1794  1756  38  41
 3. Fenerbahçe Doğuş  24  17  7  1894  1766  128  41
 4. Zalgiris  24  15  9  1952  1914  38  39
 5. Real Madrid  24  14  10  2032  1881  151  38
 6. Khimki  24  14  10  1863  1853  10  38
 7. Panathinaikos Superfoods    24  14  10  1840  1831  9  38
 8. Maccabi FOX  24  12  12  1951  2022  -71  36
 9. Baskonia  24  11  13  1971  1933  38  35
 10. Unicaja Malaga  24  10  14  1852  1903  -51  34
 11. Kızılyıldız MTS  24  10  14  1879  1992  -113  34
 12. Valencia  24  9  15  1843  1897  -54  33
 13. Brose Bamberg  24  9  15  1806  1900  -94  33
 14. AX Armani Exchange Olimpia Milan   24  8  16  1920  2030  -110  32
 15. Barcelona Lassa  24  7  17  1921  1941  -20  31
 16. Anadolu Efes  24  6  18  1842  1988  -146  30

- 25. haftanın programı

8 Mart Perşembe:

20.00 Khimki (Rusya) - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya)

20.30 Anadolu Efes - Maccabi FOX (İsrail)

22.30 Valencia (İspanya) - Baskonia (İspanya)

23.00 Real Madrid (İspanya) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan)

9 Mart Cuma:

20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Unicaja Malaga (İspanya)

21.00 Zalgiris (Litvanya) - Fenerbahçe Doğuş

22.00 Olympiakos (Yunanistan) - Brose Bamberg (Almanya)

23.00 Barcelona Lassa (İspanya) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan)

 

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