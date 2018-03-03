Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 24. hafta sona erdi.
Haftaya ikinci sırada giren Yunan ekibi Olympiakos, deplasmanda aynı ülkeden Panathinaikos Superfoods'u 87-85 mağlup etti. Kırmızı-beyazlı ekip, bu sonuçla lider CSKA Moskova'nın ardından play-off turuna yükselmeyi garantileyen ikinci takım oldu.
THY Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Doğuş, 24. haftada İspanya'nın Real Madrid takımına konuk oldu. Sarı-lacivertliler, mücadeleyi 86-83 kazanarak 17. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Doğuş, 25. haftada karşılaşacağı Litvanya temsilcisi Zalgiris'i mağlup etmesi durumunda play-off turuna çıkacak.
Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Anadolu Efes ise İtalya deplasmanında AX Armani Exchange Olimpia Milan'a 77-64 mağlup oldu ve son sırada kaldı.
- Sonuçlar
Zalgiris (Litvanya) - Barcelona Lassa (İspanya): 90-74
Maccabi FOX (İsrail) - CSKA Moskova (Rusya): 73-93
Valencia (İspanya) - Brose Bamberg (Almanya): 86-70
AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Anadolu Efes: 77-64
Baskonia (İspanya) - Khimki (Rusya): 87-77
Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Unicaja Malaga (İspanya): 80-76
Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Olympiakos (Yunanistan): 85-87
Real Madrid (İspanya) - Fenerbahçe Doğuş: 83-86
- Puan durumu
- 25. haftanın programı
8 Mart Perşembe:
20.00 Khimki (Rusya) - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya)
20.30 Anadolu Efes - Maccabi FOX (İsrail)
22.30 Valencia (İspanya) - Baskonia (İspanya)
23.00 Real Madrid (İspanya) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan)
9 Mart Cuma:
20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Unicaja Malaga (İspanya)
21.00 Zalgiris (Litvanya) - Fenerbahçe Doğuş
22.00 Olympiakos (Yunanistan) - Brose Bamberg (Almanya)
23.00 Barcelona Lassa (İspanya) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan)
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Haftaya ikinci sırada giren Yunan ekibi Olympiakos, deplasmanda aynı ülkeden Panathinaikos Superfoods'u 87-85 mağlup etti. Kırmızı-beyazlı ekip, bu sonuçla lider CSKA Moskova'nın ardından play-off turuna yükselmeyi garantileyen ikinci takım oldu.
THY Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Doğuş, 24. haftada İspanya'nın Real Madrid takımına konuk oldu. Sarı-lacivertliler, mücadeleyi 86-83 kazanarak 17. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Doğuş, 25. haftada karşılaşacağı Litvanya temsilcisi Zalgiris'i mağlup etmesi durumunda play-off turuna çıkacak.
Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Anadolu Efes ise İtalya deplasmanında AX Armani Exchange Olimpia Milan'a 77-64 mağlup oldu ve son sırada kaldı.
- Sonuçlar
Zalgiris (Litvanya) - Barcelona Lassa (İspanya): 90-74
Maccabi FOX (İsrail) - CSKA Moskova (Rusya): 73-93
Valencia (İspanya) - Brose Bamberg (Almanya): 86-70
AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Anadolu Efes: 77-64
Baskonia (İspanya) - Khimki (Rusya): 87-77
Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Unicaja Malaga (İspanya): 80-76
Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Olympiakos (Yunanistan): 85-87
Real Madrid (İspanya) - Fenerbahçe Doğuş: 83-86
- Puan durumu
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1. CSKA Moskova
|24
|19
|5
|2149
|1902
|247
|43
|2. Olympiakos
|24
|17
|7
|1794
|1756
|38
|41
|3. Fenerbahçe Doğuş
|24
|17
|7
|1894
|1766
|128
|41
|4. Zalgiris
|24
|15
|9
|1952
|1914
|38
|39
|5. Real Madrid
|24
|14
|10
|2032
|1881
|151
|38
|6. Khimki
|24
|14
|10
|1863
|1853
|10
|38
|7. Panathinaikos Superfoods
|24
|14
|10
|1840
|1831
|9
|38
|8. Maccabi FOX
|24
|12
|12
|1951
|2022
|-71
|36
|9. Baskonia
|24
|11
|13
|1971
|1933
|38
|35
|10. Unicaja Malaga
|24
|10
|14
|1852
|1903
|-51
|34
|11. Kızılyıldız MTS
|24
|10
|14
|1879
|1992
|-113
|34
|12. Valencia
|24
|9
|15
|1843
|1897
|-54
|33
|13. Brose Bamberg
|24
|9
|15
|1806
|1900
|-94
|33
|14. AX Armani Exchange Olimpia Milan
|24
|8
|16
|1920
|2030
|-110
|32
|15. Barcelona Lassa
|24
|7
|17
|1921
|1941
|-20
|31
|16. Anadolu Efes
|24
|6
|18
|1842
|1988
|-146
|30
- 25. haftanın programı
8 Mart Perşembe:
20.00 Khimki (Rusya) - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya)
20.30 Anadolu Efes - Maccabi FOX (İsrail)
22.30 Valencia (İspanya) - Baskonia (İspanya)
23.00 Real Madrid (İspanya) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan)
9 Mart Cuma:
20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Unicaja Malaga (İspanya)
21.00 Zalgiris (Litvanya) - Fenerbahçe Doğuş
22.00 Olympiakos (Yunanistan) - Brose Bamberg (Almanya)
23.00 Barcelona Lassa (İspanya) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan)
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