- Puan durumu

Takım O G M A Y Av. P 1. CSKA Moskova 24 19 5 2149 1902 247 43 2. Olympiakos 24 17 7 1794 1756 38 41 3. Fenerbahçe Doğuş 24 17 7 1894 1766 128 41 4. Zalgiris 24 15 9 1952 1914 38 39 5. Real Madrid 24 14 10 2032 1881 151 38 6. Khimki 24 14 10 1863 1853 10 38 7. Panathinaikos Superfoods 24 14 10 1840 1831 9 38 8. Maccabi FOX 24 12 12 1951 2022 -71 36 9. Baskonia 24 11 13 1971 1933 38 35 10. Unicaja Malaga 24 10 14 1852 1903 -51 34 11. Kızılyıldız MTS 24 10 14 1879 1992 -113 34 12. Valencia 24 9 15 1843 1897 -54 33 13. Brose Bamberg 24 9 15 1806 1900 -94 33 14. AX Armani Exchange Olimpia Milan 24 8 16 1920 2030 -110 32 15. Barcelona Lassa 24 7 17 1921 1941 -20 31 16. Anadolu Efes 24 6 18 1842 1988 -146 30

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 24. hafta sona erdi.Haftaya ikinci sırada giren Yunan ekibi Olympiakos, deplasmanda aynı ülkeden Panathinaikos Superfoods'u 87-85 mağlup etti. Kırmızı-beyazlı ekip, bu sonuçla lider CSKA Moskova'nın ardından play-off turuna yükselmeyi garantileyen ikinci takım oldu.THY Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Doğuş, 24. haftada İspanya'nın Real Madrid takımına konuk oldu. Sarı-lacivertliler, mücadeleyi 86-83 kazanarak 17. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Doğuş, 25. haftada karşılaşacağı Litvanya temsilcisi Zalgiris'i mağlup etmesi durumunda play-off turuna çıkacak.Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Anadolu Efes ise İtalya deplasmanında AX Armani Exchange Olimpia Milan'a 77-64 mağlup oldu ve son sırada kaldı.Zalgiris (Litvanya) - Barcelona Lassa (İspanya): 90-74Maccabi FOX (İsrail) - CSKA Moskova (Rusya): 73-93Valencia (İspanya) - Brose Bamberg (Almanya): 86-70AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Anadolu Efes: 77-64Baskonia (İspanya) - Khimki (Rusya): 87-77Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Unicaja Malaga (İspanya): 80-76Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Olympiakos (Yunanistan): 85-87Real Madrid (İspanya) - Fenerbahçe Doğuş: 83-8620.00 Khimki (Rusya) - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya)20.30 Anadolu Efes - Maccabi FOX (İsrail)22.30 Valencia (İspanya) - Baskonia (İspanya)23.00 Real Madrid (İspanya) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan)20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Unicaja Malaga (İspanya)21.00 Zalgiris (Litvanya) - Fenerbahçe Doğuş22.00 Olympiakos (Yunanistan) - Brose Bamberg (Almanya)23.00 Barcelona Lassa (İspanya) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan)