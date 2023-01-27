EuroLeague'in El Clasico'sunda zafer Madrid'in

Real Madrid, Barcelona'yı uzatmalar sonucunda 91-86 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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EuroLeague'in El Clasico'sunda zafer Madrid'in
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26 Ocak 2023 23:24
WiZink Center'da oynanan karşılaşmanın ilk üç çeyreğini Barcelona önde götürmesine rağmen Real Madrid son setteki oyunuyla maçı uzatmalara götürmeyi başardı. Uzatmalarda ise Real Madrid, ezeli rakibine üstünlük kurararak sahadan 91-86'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu galibiyetle Real Madrid 21. maçında 14. galibiyetini almış oldu. Barcelona ise 8 yenilgisini aldı.

Maçın en skorer ismi 23 sayıyla Real Madrid'den Gabriel Deck oldu.

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