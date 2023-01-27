EuroLeague'in El Clasico'sunda zafer Madrid'in

WiZink Center'da oynanan karşılaşmanın ilk üç çeyreğini Barcelona önde götürmesine rağmen Real Madrid son setteki oyunuyla maçı uzatmalara götürmeyi başardı. Uzatmalarda ise Real Madrid, ezeli rakibine üstünlük kurararak sahadan 91-86'lık galibiyetle ayrıldı.



Bu galibiyetle Real Madrid 21. maçında 14. galibiyetini almış oldu. Barcelona ise 8 yenilgisini aldı.



Maçın en skorer ismi 23 sayıyla Real Madrid'den Gabriel Deck oldu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ