EuroLeague'de haftanın MVP'si Clyburn

Anadolu Efes'in ABD'li basketbolcusu Will Clyburn, THY EuroLeague'de haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.



Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 22. hafta karşılaşmalarında 27 verimlilik puanına ulaşan Clyburn, kariyerinde 4. kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.



Clyburn, Anadolu Efes'in sahasında Litvanya ekibi Zalgiris'i 80-70 yendiği maçta 19 sayı, 7 ribaunt, 3 asist ve 1 top çalmayla oynadı.





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