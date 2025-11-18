18 Kasım
Kosova-İsviçre
22:45
18 Kasım
İsveç-Slovenya
22:45
18 Kasım
Beyaz Rusya-Yunanistan
22:45
18 Kasım
İskoçya-Danimarka
22:45
18 Kasım
Bulgaristan-Gürcistan
22:45
18 Kasım
İspanya-Türkiye
22:45
18 Kasım
Avusturya-Bosna Hersek
22:45
18 Kasım
Romanya-San Marino
22:45
18 Kasım
Belçika-Linheştayn
22:45
18 Kasım
Galler-Kuzey Makedonya
22:45
18 Kasım
Irak-Birleşik Arap Emirlikleri
19:00
18 Kasım
Brezilya-Tunus
22:30

EuroLeague'de 12. hafta perdesi açılıyor

EuroLeague'de 12. hafta heyecanı çarşamba günü başlayacak.

calendar 18 Kasım 2025 13:00
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

EuroLeague 12. haftanın perdesi çarşamba günü açılacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 12. hafta maçları 19, 20 ve 21 Kasım'da oynanacak.

Anadolu Efes, 20 Kasım Perşembe günü İspanya'nın Barcelona ekibini konuk edecek. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.


Lacivert-beyazlılar, geride kalan 11 haftada 4 galibiyet ve 7 yenilgi yaşayarak 16. sırada kendine yer buldu.

Fenerbahçe Beko ise 21 Kasım Cuma günü deplasmanda Sırbistan temsilcisi Partizan ile karşılaşacak. Belgrad Arena'da oynanacak müsabaka saat 22.30'da başlayacak.

Geride kalan haftalarda 6 galibiyet ve 5 mağlubiyet alan sarı-lacivertli takım ise haftaya 10. sırada girdi.

EuroLeague'de 12. haftanın maç programı (TSİ) şöyle:

19 Kasım Çarşamba:

22.00 LDLC ASVEL (Fransa)-Monaco (Fransa)

20 Kasım Perşembe:

20.30 Anadolu Efes-Barcelona (İspanya)

22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)

22.30 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-Hapoel IBI (İsrail)

22.45 Real Madrid (İspanya)-Zalgiris (Litvanya)

21 Kasım Cuma:

22.15 Olympiacos (Yunanistan)-Paris Basketbol (Fransa)

22.30 Virtus Bologna (İtalya)-Maccabi Rapyd (İsrail)

22.30 Partizan (Sırbistan)-Fenerbahçe Beko

22.30 Baskonia (İspanya)-Bayern Münih (Almanya)

23.00 Valencia Basket (İspanya)-Kızılyıldız (Sırbistan)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
