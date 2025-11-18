EuroLeague'de 12. hafta perdesi açılıyor

EuroLeague 12. haftanın perdesi çarşamba günü açılacak.Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 12. hafta maçları 19, 20 ve 21 Kasım'da oynanacak.Anadolu Efes, 20 Kasım Perşembe günü İspanya'nın Barcelona ekibini konuk edecek. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.Lacivert-beyazlılar, geride kalan 11 haftada 4 galibiyet ve 7 yenilgi yaşayarak 16. sırada kendine yer buldu.Fenerbahçe Beko ise 21 Kasım Cuma günü deplasmanda Sırbistan temsilcisi Partizan ile karşılaşacak. Belgrad Arena'da oynanacak müsabaka saat 22.30'da başlayacak.Geride kalan haftalarda 6 galibiyet ve 5 mağlubiyet alan sarı-lacivertli takım ise haftaya 10. sırada girdi.EuroLeague'de 12. haftanın maç programı (TSİ) şöyle:22.00 LDLC ASVEL (Fransa)-Monaco (Fransa)20.30 Anadolu Efes-Barcelona (İspanya)22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)22.30 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-Hapoel IBI (İsrail)22.45 Real Madrid (İspanya)-Zalgiris (Litvanya)22.15 Olympiacos (Yunanistan)-Paris Basketbol (Fransa)22.30 Virtus Bologna (İtalya)-Maccabi Rapyd (İsrail)22.30 Partizan (Sırbistan)-Fenerbahçe Beko22.30 Baskonia (İspanya)-Bayern Münih (Almanya)23.00 Valencia Basket (İspanya)-Kızılyıldız (Sırbistan)