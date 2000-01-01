EURO 2024'e katılacak son 3 takım belli oluyor

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak son 3 takımı belirleyecek play-off turu perşembe günü başlayacak.



Tek maç eleme sistemiyle yapılacak yarı finalde rakiplerine üstünlük sağlayacak takımlar, 26 Mart Salı günü finalde karşı karşıya gelecek.



Finali kazanacak ekipler de 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek şampiyonaya katılma hakkı elde edecek.



Play-off turunda A Milli Futbol Takımı'nın F Grubu'ndaki son rakibi belirlenecek. Grupta Portekiz ve Çekya ile eşleşen ay-yıldızlı ekibin üçüncü rakibi, Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan ya da Lüksemburg olacak.



Avrupa Şampiyonası play-off turu maçlarının (TSİ) programı şöyle:



C Yolu:



20.00 Gürcistan-Lüksemburg



22.45 Yunanistan-Kazakistan



B Yolu:



22.45 İsrail-İzlanda



22.45 Bosna Hersek-Ukrayna



A Yolu:



22.45 Polonya-Estonya



22.45 Galler-Finlandiya



