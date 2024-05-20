Bundesliga'da sezonu namağlup şampiyon tamamlayan Bayer Leverkusen'de takımın yıldızı Florian Wirtz de ödülü kaptı.
Alman futbolcu, Bundesliga'da oyuncusu seçildi. Geride kalan sezonda ligde 32 maçta süre bulan Wirtz, 11 gol attı ve 12 asist yaptı.
21 yaşındaki futbolcu, sezon genelinde ise 47 maçta 18 gol, 20 asistlik bir oyun ortaya koydu.
Alman futbolcu, Bundesliga'da oyuncusu seçildi. Geride kalan sezonda ligde 32 maçta süre bulan Wirtz, 11 gol attı ve 12 asist yaptı.
21 yaşındaki futbolcu, sezon genelinde ise 47 maçta 18 gol, 20 asistlik bir oyun ortaya koydu.
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