Bundesliga'da sezonun en iyisi Wirtz

Bayer Leverkusen forması giyen Florian Wirtz, Bundesliga'da sezonun oyuncusu seçildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Bundesliga'da sezonun en iyisi Wirtz
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Mayıs 2024 15:27
Bundesliga'da sezonu namağlup şampiyon tamamlayan Bayer Leverkusen'de takımın yıldızı Florian Wirtz de ödülü kaptı.

Alman futbolcu, Bundesliga'da oyuncusu seçildi. Geride kalan sezonda ligde 32 maçta süre bulan Wirtz, 11 gol attı ve 12 asist yaptı.

21 yaşındaki futbolcu, sezon genelinde ise 47 maçta 18 gol, 20 asistlik bir oyun ortaya koydu.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery