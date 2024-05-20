Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın iç sahadaki yenilmezlik serisine son verdi. 37. haftaya rakibinin 6 puan gerisinde giren sarı-lacivertliler, aldığı üç puanla birlikte farkı 3'e düşürdü. Şampiyonluk ümitlerini devam ettiren İsmail Kartal'ın öğrencileri, İstanbulspor maçını düşünmeye başladı. İstanbulspor'un ligde bir iddiası kalmazken bu sezon gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaşattı. İstanbul ekibi ligde aldığı üst üste mağlubiyetlerin ardından son sıraya demirledi. Fenerbahçe - İstanbulspor mücadelesinin detayları ise futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki Fenerbahçe - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin detaylar…

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe ve İstanbulspor kozlarını paylaşayacak. Fenerbahçe sahadan 3 puanla ayrılması durumunda Galatasaray'ın maç sonucuna göre şampiyonluğunu ilan edebilecek.

Fenerbahçe - İstanbulspor karşılaşması 26 Mayıs Pazar günü oynanacak. Karşılaşmanın saati ise TFF tarafından duyurulacak. Mücadele beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe, İstanbulspor karşısında sahadan 3 puanla ayrılması durumunda Galatasaray maçının sonucunu bekleyecek.

Galatasaray'ın galibiyet ve beraberlik durumunda sarı-kırmızılılar, şampiyon olacak. Konyaspor'un ve Fenerbahçe'nin kazanması durumunda ise Fenerbahçe şampiyonluk hasretine son verecek.

İşte, 38. hafta maç programı;

Konyaspor - Galatasaray

Karagümrük - Samsunspor

Alanyaspor - Antalyaspor

Fenerbahçe - İstanbulspor

Trabzonspor - Ankaragücü

Adana Demirspor - Başakşehir

Kasımpaşa - Beşiktaş

Sivasspor - Kayserispor

Pendikspor - Gaziantep FK

Hatayspor - Rizespor