Haber Tarihi: 20 Mayıs 2024 14:09 - Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2024 14:09

Fenerbahçe - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ı mağlup ederek şampiyonluk ümitlerini sürdüren Fenerbahçe, ligin son haftasında İstanbulspor ile karşılaşacak. İstanbulspor, Fenerbahçe karşısında kazanarak lige veda etmek istiyor. Fenerbahçe, İstanbulspor maçını kazanması ve Galatasaray'ın Konyaspor'a mağlup olması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Peki Fenerbahçe - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya ilişkin bilgiler…

Fenerbahçe - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta?
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Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın iç sahadaki yenilmezlik serisine son verdi. 37. haftaya rakibinin 6 puan gerisinde giren sarı-lacivertliler, aldığı üç puanla birlikte farkı 3'e düşürdü. Şampiyonluk ümitlerini devam ettiren İsmail Kartal'ın öğrencileri, İstanbulspor maçını düşünmeye başladı. İstanbulspor'un ligde bir iddiası kalmazken bu sezon gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaşattı. İstanbul ekibi ligde aldığı üst üste mağlubiyetlerin ardından son sıraya demirledi. Fenerbahçe - İstanbulspor mücadelesinin detayları ise futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki Fenerbahçe - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin detaylar…

FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe ve İstanbulspor kozlarını paylaşayacak. Fenerbahçe sahadan 3 puanla ayrılması durumunda Galatasaray'ın maç sonucuna göre şampiyonluğunu ilan edebilecek.

Fenerbahçe - İstanbulspor karşılaşması 26 Mayıs Pazar günü oynanacak. Karşılaşmanın saati ise TFF tarafından duyurulacak. Mücadele beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLUK İHTİMALİ

Fenerbahçe, İstanbulspor karşısında sahadan 3 puanla ayrılması durumunda Galatasaray maçının sonucunu bekleyecek.

Galatasaray'ın galibiyet ve beraberlik durumunda sarı-kırmızılılar, şampiyon olacak. Konyaspor'un ve Fenerbahçe'nin kazanması durumunda ise Fenerbahçe şampiyonluk hasretine son verecek.

SÜPER LİG 38. HAFTA PROGRAMI

İşte, 38. hafta maç programı;

Konyaspor - Galatasaray

Karagümrük - Samsunspor

Alanyaspor - Antalyaspor

Fenerbahçe - İstanbulspor

Trabzonspor - Ankaragücü

Adana Demirspor - Başakşehir

Kasımpaşa - Beşiktaş

Sivasspor - Kayserispor

Pendikspor - Gaziantep FK

Hatayspor - Rizespor
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