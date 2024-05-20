Galatasaray'dan Ali Koç'a suç duyurusu!

Galatasaray Spor Kulübü; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, olaylara karışan yöneticiler, teknik heyet, futbolcular ve görevi kötüye kullanan kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'dan Ali Koç'a suç duyurusu!
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20 Mayıs 2024 16:10
Son güncelleme 20 Mayıs 2024 16:19
Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olayların ardından harekete geçti.

Sarı-kırmızılılar; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, olaylara karışan yöneticiler, teknik heyet, futbolcular ve görevi kötüye kullanan kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

NELER YAŞANDI?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yöneticiler ve futbolcular Rams Park çimlerine çıkarak galibiyeti kutladı. Stadyum yönetimi, tezahüratlar üzerine boş stadyumda müzik sesini açtı.

Bazı Galatasaraylı idareciler sahaya girdi. İki taraf arasında gerginlik çıktı. Polis güçleri olaya müdahale etti. Kısa bir sürenin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yöneticiler ve futbolcular içeriye girdi. Gerginlik de sona erdi.

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