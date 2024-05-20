Beşiktaş'ta transferde hareketli saatler

Beşiktaş'ın transfer gündeminde bulunan Jan-Niklas Beste'nin temsilcisi transfer görüşmelerinde bulunmak için Beşiktaş kulüp binasına geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ta transferde hareketli saatler
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20 Mayıs 2024 16:57
Bir süredir Heidenheim forması giyen 25 yaşındaki sol kanat Jan-Niklas Beste ile ilgilenenen Beşiktaş'ta transferde sıcak bir gelişme yaşandı. 

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Jan-Niklas Beste'nin menajeri geçtiğimiz gün transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a gelmişti. 

Oyuncunun menajerinin bugün de Beşiktaş kulüp binasına geldiği ve transfer görüşmelerini gerçekleştireceği belirtildi. 

Gerçekleşecek görüşmelerin ardından transfer konusunda önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Heidenheim'da 32 maçta süre bulan Beste, 8 gol attı ve 14 asist yaptı.

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