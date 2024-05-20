Beşiktaş'ta transferde hareketli saatler

Bir süredir Heidenheim forması giyen 25 yaşındaki sol kanat Jan-Niklas Beste ile ilgilenenen Beşiktaş'ta transferde sıcak bir gelişme yaşandı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Jan-Niklas Beste'nin menajeri geçtiğimiz gün transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a gelmişti.
Oyuncunun menajerinin bugün de Beşiktaş kulüp binasına geldiği ve transfer görüşmelerini gerçekleştireceği belirtildi.
Gerçekleşecek görüşmelerin ardından transfer konusunda önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Heidenheim'da 32 maçta süre bulan Beste, 8 gol attı ve 14 asist yaptı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Jan-Niklas Beste'nin menajeri geçtiğimiz gün transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a gelmişti.
Oyuncunun menajerinin bugün de Beşiktaş kulüp binasına geldiği ve transfer görüşmelerini gerçekleştireceği belirtildi.
Gerçekleşecek görüşmelerin ardından transfer konusunda önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Heidenheim'da 32 maçta süre bulan Beste, 8 gol attı ve 14 asist yaptı.
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