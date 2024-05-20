Chicago Bulls, Washington Wizards'ın eski başantrenörü Wes Unseld Jr.'ın koç Billy Donovan'ın baş asistanı olarak takımın koçluk kadrosuna katılacağını doğruladı.



Merhum Hall of Fame pivotu Wes Unseld Sr.'ın oğlu olan Unseld Jr., 15 yıl boyunca NBA'de asistan olarak çalıştıktan sonra 2021'de Washington'ın başantrenörlük görevini devralmıştı.



Unseld Jr., 12 sezonu Wizards ve Denver Nuggets'ın benchinde geçirmiş ve takımdaki son sezonu olan 2020-21 sezonunda Michael Malone'un baş yardımcı koçu olmuştu.



48 yaşındaki koç, daha önce Nuggets'ın genel menajeri olan ve şu an Bulls'un üst düzey yöneticiliğini üstlenen Arturas Karnisovas ile Chicago'da yeniden bir araya geliyor olacak.



Unseld'in ilk baş antrenörlük işi, Washington'da arka arkaya 35-47'lik iki sezonun ardından planlandığı gibi gitmemiş, 2023-24 sezonuna 7-36'lık bir başlangıç yaptıktan sonra Wizards tarafından görevden alınıp danışmanlık pozisyonuna geçirilmişti.





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