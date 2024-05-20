Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından Konyaspor maçına odaklandı.Trendyol Süper Lig'de düşme hattının 3 puan üzerinde bulunan Konyaspor, sahadan beraberlikle ayrılması durumunda ligde kalacak. Galatasaray - Konyaspor mücadelesinin eşitlikle tamamlanması durumunda ise Galatasaray şampiyonluğunu ilan edecek. Lider Galatasaray geride kalan haftalarda oynadığı 37 maçta 32 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Konyaspor ise haftaya topladığı 41 puanla 15. sırada girecek. Peki Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin detaylar…

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk düğümü Konyaspor - Galatasaray maçıyla çözülecek. Galatasaray'ın Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacağı mücadele 26 Mayıs Pazar günü oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu henüz maçın başlangıç saatine ilişkin bir bilgilendirme yapmadı. Mücadelenin diğer maçlarla aynı saatte başlaması bekleniyor.

Program detayları geldiğinde maç saatleri eklenecektir. Karşılaşma beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

Süper Lig'de geride kalan haftalarda 99 puan toplayan Galatasaray, Konyaspor deplasmanından beraberlikle dönmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

Galatasaray'ın Konyaspor mücadelesinde mağlup olması durumunda Fenerbahçe - İstanbulspor maçının sonucu şampiyonu belirleyecek.

Fenerbahçe'nin puan kaybettiği her türlü senaryoda Okan Buruk ve öğrencileri şampiyon olacak.

Konyaspor - Galatasaray

Karagümrük - Samsunspor

Alanyaspor - Antalyaspor

Fenerbahçe - İstanbulspor

Trabzonspor - Ankaragücü

Adana Demirspor - Başakşehir

Kasımpaşa - Beşiktaş

Sivasspor - Kayserispor

Pendikspor - Gaziantep FK

Hatayspor - Rizespor