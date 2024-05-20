Haber Tarihi: 20 Mayıs 2024 15:13 - Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2024 15:13

Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Konyaspor ve Galatasaray kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe mağlubiyeti ile puan farkı üçe düşerken sarı-kırmızılılar, Konyaspor maçında sahadan puanla ayrılarak 24. şampiyonluğunu ilan etmek istiyor. Galatasaray karşılaşmadan beraberlik ve galibiyetle ayrılması durumunda Fenerbahçe-İstanbulspor mücadelesinin skoruna bakmadan şampiyon olacak. Peki Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin detaylar…

Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
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Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından Konyaspor maçına odaklandı.Trendyol Süper Lig'de düşme hattının 3 puan üzerinde bulunan Konyaspor, sahadan beraberlikle ayrılması durumunda ligde kalacak. Galatasaray - Konyaspor mücadelesinin eşitlikle tamamlanması durumunda ise Galatasaray şampiyonluğunu ilan edecek. Lider Galatasaray geride kalan haftalarda oynadığı 37 maçta 32 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Konyaspor ise haftaya topladığı 41 puanla 15. sırada girecek. Peki Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin detaylar…

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk düğümü Konyaspor - Galatasaray maçıyla çözülecek. Galatasaray'ın Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacağı mücadele 26 Mayıs Pazar günü oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu henüz maçın başlangıç saatine ilişkin bir bilgilendirme yapmadı. Mücadelenin diğer maçlarla aynı saatte başlaması bekleniyor.

Program detayları geldiğinde maç saatleri eklenecektir. Karşılaşma beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY'A BERABERLİK YETECEK

Süper Lig'de geride kalan haftalarda 99 puan toplayan Galatasaray, Konyaspor deplasmanından beraberlikle dönmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

Galatasaray'ın Konyaspor mücadelesinde mağlup olması durumunda Fenerbahçe - İstanbulspor maçının sonucu şampiyonu belirleyecek.

Fenerbahçe'nin puan kaybettiği her türlü senaryoda Okan Buruk ve öğrencileri şampiyon olacak.

TRENDYOL SÜPER LİG 38. HAFTA PROGRAMI

Konyaspor - Galatasaray

Karagümrük - Samsunspor

Alanyaspor - Antalyaspor

Fenerbahçe - İstanbulspor

Trabzonspor - Ankaragücü

Adana Demirspor - Başakşehir

Kasımpaşa - Beşiktaş

Sivasspor - Kayserispor

Pendikspor - Gaziantep FK

Hatayspor - Rizespor
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