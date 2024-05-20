Haber Tarihi: 20 Mayıs 2024 14:41 - Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2024 14:41

Canlı: Çorum FK-Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'e yükselmek isteyen Çorum FK ve Bodrumspor karşı karşıya geliyor. İki maç üzerinden oynanacak yarı final eşleşmesinde kazanan takım adını finale yazdıracak ve Sakaryaspor'un rakibi olacak. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu. Kırmızı-siyahlı ekipte Atakan Cangöz sakatlığı sebebiyle mücadelede forma giyemeyecek. Peki Çorum FK - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları…

Canlı: Çorum FK-Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta?
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Çorum FK son olarak Kocaelispor'u mağlup ederek adını Play-Off yarı finaline taşımıştı. Bodrumspor ise Boluspor karşısında galip gelerek finale Çorum FK'nın rakibi oldu. Trendyol 1. Lig'de oynanan yeni format gereği normal sezonu 3. sırada tamamlayan Sakaryaspor doğrudan finallerde mücadele etmeye hak kazandı. Serkan Özbalta yönetimindeki ev sahibi ilk maçtan skor avantajını yakalamak istiyor. Bodrumspor ise deplasmanda galibiyet hedefliyor. Peki Çorum FK - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin ekranlara geleceği kanal…

ÇORUM FK - BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'de Süper Lig'e yükselmek isteyen iki takım karşı karşıya geliyor. Çorum FK - Bodrumspor mücadelesini Kadir Sağlam yönetirken yardımcılıklarını ise Mustafa Sönmez ve Serkan Çimen üstlenecek.

Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 20 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MÜCADELENİN HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Çorum FK - Bodrumspor mücadelesini Kadir Sağlam yönetirken yardımcılıklarını ise Mustafa Sönmez ve Serkan Çimen üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemliğini Alpaslan Şen yapacak.

RÖVANŞ MAÇI BODRUM'DA

Çorum FK - Bodrumspor FK eşleşmesinin galibi Sakaryaspor ile play-off finalinde karşı karşıya gelecek.

Çorum FK - Bodrumspor FK maçının rövanş karşılaşması 24 Mayıs cuma günü saat 16.00'da oynanacak.

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