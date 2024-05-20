Canlı: Çorum FK-Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Çorum FK son olarak Kocaelispor'u mağlup ederek adını Play-Off yarı finaline taşımıştı. Bodrumspor ise Boluspor karşısında galip gelerek finale Çorum FK'nın rakibi oldu. Trendyol 1. Lig'de oynanan yeni format gereği normal sezonu 3. sırada tamamlayan Sakaryaspor doğrudan finallerde mücadele etmeye hak kazandı. Serkan Özbalta yönetimindeki ev sahibi ilk maçtan skor avantajını yakalamak istiyor. Bodrumspor ise deplasmanda galibiyet hedefliyor. Peki Çorum FK - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin ekranlara geleceği kanal…

Trendyol 1. Lig'de Süper Lig'e yükselmek isteyen iki takım karşı karşıya geliyor. Çorum FK - Bodrumspor mücadelesini Kadir Sağlam yönetirken yardımcılıklarını ise Mustafa Sönmez ve Serkan Çimen üstlenecek.

Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 20 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Çorum FK - Bodrumspor mücadelesini Kadir Sağlam yönetirken yardımcılıklarını ise Mustafa Sönmez ve Serkan Çimen üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemliğini Alpaslan Şen yapacak.

Çorum FK - Bodrumspor FK eşleşmesinin galibi Sakaryaspor ile play-off finalinde karşı karşıya gelecek.

Çorum FK - Bodrumspor FK maçının rövanş karşılaşması 24 Mayıs cuma günü saat 16.00'da oynanacak.