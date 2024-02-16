"Eubanks, Stewart'ın yumruğundan zerre etkilenmedi" iddiası

Phoenix Suns pivotu Drew Eubanks'in, Detroit Pistons pivotu Isaiah Stewart'ın suratına yumruk atmasından "etkilenmediği" ve "tamamen soğukkanlı kaldığı" bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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'Eubanks, Stewart'ın yumruğundan zerre etkilenmedi' iddiası
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16 Şubat 2024 12:53
Phoenix Suns pivotu Drew Eubanks'in, Detroit Pistons pivotu Isaiah Stewart'ın suratına yumruk atmasından "etkilenmediği" ve "tamamen soğukkanlı kaldığı" bildirildi.

The Athletic'ten Shams Charania, Eubanks'in Stewart'tan yediği yumruktan sonra nispeten zarar görmemiş gibi gözüktüğünü öne sürdü:

"Bana söylenene göre görüntüler gösteriyor ki Drew Eubanks yumtuktan neredeyse hiç etkilenmemiş. Orada tamamen soğukkanlı bir şekilde durmuş."

Eubanks ve Stewart, Çarşamba gecesi oynanan Suns-Pistons maçı öncesinde Phoenix'in arenası Footprint Center'ın otoparkında fiziksel bir münakaşaya girmişti.

Olayın ardından Stewart saldırı suçlamasıyla tutuklanmış, ancak daha sonra serbest bırakılmıştı.

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