Beşiktaş'ta teknik direktörlük için daha önce görüşmeler yapılan Bruno Pinheiro, kariyerine Estoril'de devam etmişti. Siyah-beyazlılara soğuk baktığı gündeme gelen Pinheiro'nun Estoril'deki görevi son buldu.



PINHEIRO İLE ESTORIL YOLLARI AYIRDI



Portekiz basınında yer alan haberlere göre; başarısız sonuçlar alan Pinheiro istifasını Estoril yönetimine sundu. Yönetim de bunu onayladı.



SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYORDU



Aralık 2021'de Beşiktaş'ın gündemine gelen 45 yaşındaki teknik adam ile Estoril arasındaki ayrılığın karşılıklı anlaşmayla olduğu belirtildi. Normalde Pinheiro'nun kulübü ile 2023 tarihine kadar kontratı bulunuyordu.



BEŞİKTAŞ'A NEDEN EVET DEMEMİŞTİ?



Sergen Yalçın sonrası Beşiktaş'ta göreve getirilmek istenen Pinheiro, Record'a yaptığı açıklamada, "Estoril gitmemi istemedi. Ekim ayında bana yeni kontrat önerildi, anlaştık ancak imza olmadı. Estoril iyi niyetli davrandı ve yeni kontrat imzalanmamasına rağmen, bana yeni sözleşmede yazan maaşı ödemeye başladı. İmzalanmayan kontratta bir fesih maddesi vardı, kulübe söz verdiğim için gitmeyi uygun görmedim. Estoril ile sözleşmemize saygı duymam gerekiyordu. Ayrıca fesih konusunda da Beşiktaş ile anlaşma sağlanamadı" demişti.





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