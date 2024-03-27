Eskrimde Epe ve Kılıç Federasyon Kupası heyecanı

Eskrimde Epe ve Kılıç Federasyon Kupası, 39-30 Mart tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eskrimde Epe ve Kılıç Federasyon Kupası heyecanı
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27 Mart 2024 15:43
Son güncelleme 27 Mart 2024 15:44
Türkiye Eskrim Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan Büyükler Epe ve Kılıç Federasyon Kupası, 29-30 Mart tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Yenimahalle Spor Kompleksi'nde düzenlenecek organizasyonda 21 ilden toplam 281 sporcu madalya mücadelesi verecek.

Organizasyonun ilk gününde epede 160 sporcu, ikinci gününde ise kılıç branşında 121 sporcu piste çıkacak. Kategorilerinde dereceye giren ilk üç sporcu kupayla ödüllendirilecek.

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