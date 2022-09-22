Eskrimciler, Bulgaristan ve Polonya'da mücadele edecek

Polonya ve Bulgaristan'da düzenlenecek uluslararası organizasyonlarda flöre ve kılıç branşlarında 19 milli eskrimci piste çıkacak.



Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın başkenti Varşova'da yarın başlayacak ve iki gün sürecek 17 Yaş Altı Yıldızlar Flöre Circuit Turnuvası'nda milli sporcular Erez Deniz Yokuş, Ali Eren Girgin, Kıvanç Kırtay, Egemen Erdinç, Cem Güneş, Erin Yalçın, Alp Sungur, Kadir Taşdelen ve Arda Barış Demircan hem bireysel hem de takım müsabakalarında mücadele edecek.



Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 24-25 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Büyükler Satellite Turnuvası'nda ise erkekler ve kadınlar kılıç kategorilerinde Nil Güngör, Pınar Miray Şişik, Damla Demirkol, Begüm Alkaya, Muhammed Furkan Kalender, Kerem Çağlayan, Enes Talha Kalender, Adem Doruk Küpeli, Alkım Öztürk ve Furkan Yaman madalya arayacak.





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