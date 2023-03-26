Eskrim heyecanı Karabük'te yaşandı

10 ilden 250 sporcunun katıldığı Eskrim Kılıç Açık Turnuvası, Karabük'te gerçekleştirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eskrim heyecanı Karabük'te yaşandı
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26 Mart 2023 18:23
Türkiye Eskrim Federasyonunun düzenlediği Eskrim Kılıç Açık Turnuvası, Karabük'te tamamlandı.

Yenimahalle Spor Salonu'nda 10 yaş altı, 12 yaş altı ve 14 yaş altı kategorilerinden gerçekleştirilen turnuvaya, 10 ilden 250 sporcu katıldı.

Türkiye Eskrim Federasyonu Karabük İl Temsilcisi Edanur Bilgin Kayıkçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güzel bir organizasyonu başarıyla tamamladıklarını söyledi.

Turnuvada 10 yaş altı kadınlarda Irmak Çağlar, erkeklerde Ahmet Kerem Toker, 12 yaş altı kadınlarda Lina Sulubey, erkeklerde Mehmet Doruk Özkan, 14 yaş altı kadınlarda Alya Nehir Özoğul, erkeklerde Alp Şeref Zileli birinci oldu.

Dereceye girenlere madalyalarını Kayıkçı takdim etti.

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