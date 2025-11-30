30 Kasım
Karagümrük-Beşiktaş
0-2
30 Kasım
Antalyaspor-Göztepe
1-2
30 Kasım
FC Twente-Alkmaar
1-0
30 Kasım
Telstar-Feyenoord
1-2
30 Kasım
Go Ahead Eagles-FC Utrecht
2-2
30 Kasım
PSV Eindhoven-FC Volendam
3-0
30 Kasım
Lyon-Nantes
3-0
30 Kasım
Lorient-Nice
3-1
30 Kasım
Le Havre-Lille
0-1
30 Kasım
Angers-Lens
1-2
30 Kasım
Strasbourg-Brest
1-2
30 Kasım
Roma-SSC Napoli
0-1
30 Kasım
Atalanta-Fiorentina
2-0
30 Kasım
Pisa-Inter
0-2
30 Kasım
Lecce-Torino
2-1
30 Kasım
Celta Vigo-Espanyol
0-1
30 Kasım
Girona-Real Madrid
1-184'
30 Kasım
Sevilla-Real Betis
0-2
30 Kasım
Real Sociedad-Villarreal
2-3
30 Kasım
Chelsea-Arsenal
1-1
30 Kasım
West Ham United-Liverpool
0-2
30 Kasım
N. Forest-Brighton
0-2
30 Kasım
Aston Villa-Wolves
1-0
30 Kasım
C.Palace-M. United
1-2
30 Kasım
Freiburg-Mainz 05
4-0
30 Kasım
E. Frankfurt-Wolfsburg
1-1
30 Kasım
Hamburger SV-VfB Stuttgart
2-1
30 Kasım
Bodrum FK-Arca Çorum FK
4-0
30 Kasım
Sivasspor-Boluspor
1-0
30 Kasım
Sarıyer-Bandırmaspor
1-0
30 Kasım
Ajax-FC Groningen
0-0IPT

Eskişehirspor ve Karşıyaka'dan bilet fiyatlarına "dostluk" ayarı

Eskişehirspor, İzmir temsilcisi Karşıyaka ile sahasında oynayacağı maçın deplasman tribün bilet fiyatını 35,5 lira açıkladı.

calendar 30 Kasım 2025 23:34
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Eskişehirspor ve Karşıyaka'dan bilet fiyatlarına 'dostluk' ayarı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor ile Karşıyaka'dan 7 Aralık Pazar günü Eskişehir'de oynanacak maç öncesinde karşılıklı dosluk mesajları verildi.

Ligde zirve mücadelesindeki Eskişehirspor'un İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkanı İhsan Alp, AA muhabirine, kulüplerinin şampiyonluk yolundaki önemli müsabakalarından biri öncesi, iki kulüp başkanının görüştüğünü söyledi.

Alp, Eskişehirspor Başkanı Ulaş Entok ile Karşıyaka Başkanı Metin Aygün Cicibaş'ın kritik müsabaka öncesi yaptıkları görüşmede, iki kulüp arasında oynanacak maçların bilet fiyatları konusunda anlaştığını ifade etti.


İki köklü camianın 7 Aralık Pazar günü Eskişehir'deki Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda karşı karşıya geleceğini kaydeden Alp, kulüp başkanlarının görüşmeleri sonucu karşılaşmayı stadyumda izlemek isteyen Karşıyaka seyircilerine maç biletlerinin 35,5 liradan satılmasının kararlaştırıldığını bildirdi.

Eskişehirspor taraflarının, ligin ikinci devresinde İzmir'de oynanacak karşılaşmanın biletlerine ise 26 liradan ulaşabileceğini belirten Alp, siyah kırmızılı taraftarlara müsabaka öncesi takımlarına destek çağrısında bulundu.

Eskişehirspor-Karşıyaka maçının biletleri, 1 Aralık Pazartesi günü saat 13.00'ten itibaren genel satışa çıkacak. Taraftarlar Passolig üzerinden ya da gişelerden maç biletlerini satın alabilecek.

- Karşıyaka'dan "26 lira" jesti

Karşıyaka Spor Kulübü, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada Eskişehirspor Başkanı Entok'a ve Eskişehirspor camiasına teşekkür edildi.

Uygulamanın, sportif rekabetin ötesinde dayanışma kültürünün ve sporun birleştirici gücünün değerli bir örneği olduğu vurgulanan açıklamada, "Fair-play anlayışının sahada olduğu kadar saha dışında da yaşatılması, futbolumuzun gelişimi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu güzel yaklaşım doğrultusunda, ligin ikinci yarısında İzmir'de oynanacak karşılaşma için deplasman tribünü bilet fiyatını 26 lira olarak belirlediğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadelerine yer verildi.

- "İkimizi de daha güzel yerlerde görmek isteriz"

Karşıyaka Başkanı Metin Aygün Cicibaş da AA muhabirine, Eskişehirspor'un köklü camialardan olduğunu belirterek, yıllar sonra Karşıyaka-Eskişehirspor maçı oynanacağına vurgu yaptı.

Karşıyaka ve Eskişahirspor'un "3. lige yakışmadığını" aktaran Cicibaş, "İkimizi de daha güzel yerlerde görmek isteriz. Eskişehirspor Başkanı Ulaş Entok, sportmenlik ve centilmenlik içerisinde başkanlık yapıyor. Bizlere de yaklaşım onların tarafından geldi. Biz de onların yaklaşımına aynı şekilde karşılık verdik. Güzel, centilmen bir maç olacağını düşünüyorum." dedi.

Cicibaş, 2 takımında "en üst ligi" hak ettiğini sözlerine ekledi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
6 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.