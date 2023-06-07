Eskişehir'de başlayan Durgunsu Kano Türkiye Kupası'nın ikinci günü tamamlandı

Türkiye Kano Federasyonu ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Kupası'nda ikinci gün müsabakaları sona erdi.



Odunpazarı ilçesi Mamuca mevkisindeki Sarısungur Göleti'nde gerçekleşen yarışlarda, 29 takımdan 283 sporcu yarışıyor.



Gün boyu yarışların devam ettiği gölette, Gençler Erkek K1 500 metre kategorisinde Bozova Gençlik ve Spor Kulübünden Ali Kemal Sarar, Büyükler ve U23 Erkek K1 500 metre kategorisinde Köyceğiz Spor Kulübünden Serkan Kakkaç, Büyükler ve U23 Kadın K1 500 metre kategorisinde Rize Gençlik ve Spor Kulübünden Buse Bursalı, Gençler Erkek K2 500 metre kategorisinde Bozova Gençlik ve Spor Kulübünden Ali Kemal Sarar ve Emrullah Demir çifti, Büyükler ve U23 Erkek C1 500 metre kategorisinde Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübünden Mehmet Ali Duman, Büyükler ve U23 Kadın C1 500 metre kategorisinde Müge Kaya, Büyükler ve U23 Erkek K2 500 metre kategorisinde Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübünden Mustafa Özmen ve Fahri Ayvaz çifti ve Büyükler ve U23 Erkek K4 500 metre kategorisinde Rize Gençlik ve Spor Kulübünden Yavuz Selim Balcı-Yaşar Akarsu-Muhammet Kopuz ve Oğuzhan Nalkıran dörtlüsü birincilik elde etti.



Büyükler ve U23 Kadın K2 500 metre kategorisinde Şişecam Spor Kulübünden Selin Sevin ve Tuana Deniz çifti, Yıldızlar Erkek K1 500 metre kategorisinde Çarşamba Belediyesi Spor Kulübünden Berkay İnceci, Yıldızlar Kadın K1 500 metre kategorisinde Rize Gençlik ve Spor Kulübünden Işılsu Karvan, Gençler Kadın K1 500 metre kategorisinde Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübünden Simge Kaya, Gençler Kadın C1 500 metre kategorisinde Bozova Gençlik ve Spor Kulübünden Sıdıka Miray Aslan, Yıldızlar Kadın K2 500 metre kategorisinde Rize Gençlik ve Spor Kulübünden Özge Nas Yıldız ile Işılsu Karvan çifti, Yıldızlar Erkek C1 500 metre kategorisinde Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübünden Ömer Kantar, Minikler Erkek K1 500 metre kategorisinde Çarşamba Belediyesi Spor Kulübünden Muharrem Soycan, Gençler Kadın K2 500 metre kategorisinde Gündoğdu Su Sporları Kulübünden Evrim Bostancı ve İrem Hanoğlu çifti yarışı rakiplerinin önünde bitirdi.



Minikler Erkek C1 500 metre kategorisinde Gündoğdu Su Sporları Kulübünden Bedirhan Hanoğlu, Minikler Kadın K1 500 metre kategorisinde Sarıçam Belediye Spor Kulübü Derneğinden Ilgın Ekşioğlu, Mini Minik Kadın K1 500 metre kategorisinde Çukurova Üniversitesi Spor Kulübünden Duru Çelik, Yıldızlar Erkekler K4 500 metre kategorisinde Çarşamba Belediyesi Spor Kulübünden Berkay İnceci-Berkan Soycan-Abdulrahim Şahin ve İlkay Güleroğlu dörtlüsü yarışları ilk sırada tamamladı.



Minikler Kadın K2 500 metre kategorisinde Sarıçam Belediye Spor Kulübü Derneğinden Ilgın Ekşioğlu ve Neva Öndün çifti, Yıldızlar Kadın K4 500 metre kategorisinde Rize Gençlik ve Spor Kulübünden Özge Nas Yıldız-Işılsu Karvan- Ebrar Topcan ve Berra Topcan dörtlüsü, Minikler Erkek K2 500 metre kategorisinde Muharrem Soycan ve Ali Sefa Öztürk çifti, Mini Minik Erkek K1 500 metre kategorisinde Gündoğdu Su Sporları Kulübünden Ali İhsan Albayrak, Minikler Erkek K4 500 metre kategorisinde Emirhan Türe-Berk Aycan-Sefa Öztürk ve Muharrem Soycan dörtlüsü ve Yıldızlar Erkek K2 500 metre kategorisinde Çarşamba Belediyesi Spor Kulübünden Berkay İnceci ve Berkay Soycan çifti birinci oldu.



Durgunsu Türkiye Kupası perşembe günü yapılacak yarışlarla sona erecek.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ