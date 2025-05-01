Esenler Erokspor ve Çayıroava Belediyesi yarı finale yükseldi

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off çeyrek final serilerine 2 maçla devam edildi. Esenler Erokspor ve Çayıroava Belediyesi, play-off yarı finaline yükseldi

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Esenler Erokspor ve Çayıroava Belediyesi yarı finale yükseldi
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01 Mayıs 2025 00:33
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off çeyrek final serilerine 2 maçla devam edildi.

Çeyrek final serisinde 1-0 önde bulunan takımlardan Esenler Erokspor, deplasmanda Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 84-77 mağlup etti. Çayırova Belediyesi ise sahasında Çağdaş Bodrumspor'u 88-75 yendi.

İki galibiyete ulaşan Esenler Erokspor ile Çayırova Belediyesi adlarını yarı finale yazdırdı.

Play-off çeyrek final serisinde yarın 2 maç yapılacak. Program şöyle:

18.30 Konya Büyükşehir Belediyesspor-iLab Basketbol (Selçuklu Belediyesi)

19.30 Gaziantep Basketbol-MKE Ankaragücü Ikon Menkul (Karataş Şahinbey)

 
 
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