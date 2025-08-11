12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
19:00
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
20:00
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
20:00
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
20:00
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
20:00
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
20:30
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
21:15
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
21:15
12 Ağustos
Benfica-Nice
22:00
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
22:00
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
0-050'
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
18:30

Esenler Erokspor ve Adana Demirspor yenişemedi!

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasının kapanış maçında Esenler Erokspor, sahasında Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı.

calendar 11 Ağustos 2025 23:28 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2025 23:35
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Esenler Erokspor ve Adana Demirspor yenişemedi!
Trendyol 1. Lig'in ilk haftasının kapanış maçında Esenler Erokspor, Adana Demirspor'u konuk etti.

Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Esenler Erokspor'un gollerini dakika 18'de Mame Faye ile dakika 79'da Hamza Catakovic kaydetti. Adana Demirspor'un gollierni ise dakika 55'te Sefa Gülay ile 67. dakikada Ozan Demirbağ attı.

Bu sonucun ardından Esenler Erokspor puanını 1'e yükseltti. Adana Demirspor, -5 puana yükseldi.

Trendyol 1.Lig'in gelecek haftasında Esenler Erokspor, Vanspor deplasmanına gidecek. Adana Demirspor, Çorum FK'yi konuk edecek.
Stat: Esenler Erokspor

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Barış Çiçeksoyu, Mehmet Sıraç Akpınar

Esenler Erokspor: Muhammed Birkan Tetik, Eray Korkmaz (Dk. 87 Hayrullah Bilazer), Cavare, Nzaba, Enes Alıç (Dk. 80 Yunus Emre Gedik), Kanga (Dk. 71 Kayode), Tugay Kacar, Faye, Berat Luş (Dk. 46 Alper Karaman), Amilton (Dk. 71 Jack), Catakovic


Adana Demirspor: Deniz Dönmezer, Kadir Karayiğit, Ali Fidan, Caner Kaban, Ali Arda Yıldız, Osman Kaynak, Sefa Gülay (Dk. 75 Kürşat Türkeş Küçük), Ahmet Yılmaz (Dk. 75 Halil Eray Aktaş), Salih Kavrazlı, Enes Erol, Ozan Demirbağ (Dk. 86 Muhammed Ergen)

Goller: Dk. 18 Faye, Dk. 79 Catakovic (Esenler Erokspor), Dk. 55 Sefa Gülay, Dk. 67 Ozan Demirbağ (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Faye, Dk. 49 Alper Karaman, Dk. 70 Nzaba (Esenler Erokspor), Dk. 77 Halil Eray Aktaş (Adana Demirspor)

  
