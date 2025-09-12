12 Eylül
Esenler Erokspor-Hatayspor
4-1
12 Eylül
Bodrum FK-A.Demirspor
20:00
12 Eylül
Leverkusen-E. Frankfurt
21:30
12 Eylül
Sevilla-Elche
22:00
12 Eylül
Marsilya-Lorient
21:45
12 Eylül
Paderborn-Bochum
0-010'
12 Eylül
Arminia Bielefeld-Magdeburg
0-010'
12 Eylül
Standard Liege-KV Mechelen
21:45
12 Eylül
Benfica-Santa Clara
22:15
12 Eylül
Ipswich Town-Sheffield United
22:00

Esenler Erokspor, Hatayspor'u rahat geçti!

Trendyol 1. Lig'in 5. hafta mücadelesinde Esenler Erokspor, Hatayspor'u 4-1 mağlup etti.

calendar 12 Eylül 2025 18:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Esenler Erokspor, Hatayspor'u rahat geçti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

TFF 1. Lig'in 5.haftasında Esenler Erokspor ile Hatayspor karşı karşıya geldi.

Esenler Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Esenler Erokspor 4-1 kazandı.

Esenler Erokspor'a galibiyeti getiren golleri Olarenwaju Kayode(2), Amilton ve Alper Karaman kaydetti. Hatayspor'un tek golü Funsho Bamgboye'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Esenler, puanını 10'a yükseltirken Hatayspor ise 2 puanda kaldı.

TFF 1. Lig'in 6.haftasında Esenler Erokspor, Manisa FK deplasmanına gidecek. Hatayspor ise evinde Boluspor'u ağırlayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.