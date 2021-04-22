Erzurumspor'da 3 yıldız gönderildi

Erzurumspor'da ligin son haftalarına girilirken 3 oyuncuyla yollar ayrıldı.

, Fotoğraf; AA
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Erzurumspor'da 3 yıldız gönderildi
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22 Nisan 2021 00:45
Erzurumspor, teknik heyetin talebi doğrultusunda Manuel da Costa, Aatif Chahechouhe ve El Kabir'le yollarını ayırdığını açıkladı.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Manuel da Costa, Aatif Chahechouhe ve El Kabir ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Teknik heyetimizin talebi doğrultusunda futbol takımımızdan Manuel da Costa, Aatif Chahechouhe, ve El Kabir ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kendilerine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.



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