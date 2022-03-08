Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Yılport Samsunspor maçı hazırlıklarına devam etti.
Mavi-beyazlı oyuncular, Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde Yücel İldiz ile yolların ayrılmasından sonra futbol sorumlusu olarak görevlendirilen Muzaffer Bilazer yönetiminde çalıştı.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda kuvvet idmanı yapan oyuncular, ardından taktik çalışması yaptı.
Mavi-beyazlı ekip, 9 Mart Çarşamba günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Erzurum temsilcisi, ligin 29. haftasında 12 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da Yılport Samsunspor'u konuk edecek.
Mavi-beyazlı oyuncular, Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde Yücel İldiz ile yolların ayrılmasından sonra futbol sorumlusu olarak görevlendirilen Muzaffer Bilazer yönetiminde çalıştı.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda kuvvet idmanı yapan oyuncular, ardından taktik çalışması yaptı.
Mavi-beyazlı ekip, 9 Mart Çarşamba günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Erzurum temsilcisi, ligin 29. haftasında 12 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da Yılport Samsunspor'u konuk edecek.