Erzurumspor: "Maçın sonu iyi olabilirdi"

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Bandırmaspor'a mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

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Erzurumspor: 'Maçın sonu iyi olabilirdi'
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11 Ağustos 2024 20:45
Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, iki takımın karşılaşmada denk oyun sergilediğini söyledi.

"Skoru bulan takımın oyunu kazandığını" anlatan Kutlu, "Oyuncularımız iyi mücadele etti, rakibimiz de ligimizin iyi ekiplerinden ve iyi transferler yapmış. Öne geçtikten sonra golü çok çabuk yedik, oyunu biraz tuatbilseydik maçın sonunu iyi getirebilirdik. İnşallah önümüzdeki haftalarda gerekli oyuncuları da aramıza katıp daha iyi yerlere geliriz." ifadelerini kullandı.

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