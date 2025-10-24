Erzurumspor, evinde üç puanı iki golle aldı!

Trendyol 1.Lig'in 11. hafta maçında Erzurumspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi.



Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.



Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri dakika 66.dakikada Mustafa Fettahoğlu ile 83. dakikada Cheikne Sylla kaydetti.



Ev sahibi ekip 64. dakikada Eren Tozlu ile penaltı atışından yararlanamadı.



Bu sonucun ardından Erzurumspor, puanını 19 yaptı. Ümraniyespor, 8 puanda kaldı.



1.Lig'in gelecek haftasında Erzurumspor, Hatayspor'a konuk olacak. Ümraniyespor, Sivasspor'u konuk edecek.



