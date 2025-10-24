24 Ekim
Rijeka-Sparta Prag
1-0
24 Ekim
Karagümrük-Kayserispor
20:00
24 Ekim
Erzurumspor-Ümraniye
2-0
24 Ekim
Sivasspor-Hatayspor
20:00
24 Ekim
Werder Bremen-Union Berlin
21:30
24 Ekim
Leeds United-West Ham United
22:00
24 Ekim
Real Sociedad-Sevilla
22:00
24 Ekim
AC Milan-Pisa
21:45
24 Ekim
Paris FC-Nantes
21:45
24 Ekim
SC Heerenveen-NAC Breda
21:00

Erzurumspor, evinde üç puanı iki golle aldı!

Trendyol 1.Lig'in 11. hafta maçında Erzurumspor, sahasında Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti.

calendar 24 Ekim 2025 17:54 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2025 17:55
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Trendyol 1.Lig'in 11. hafta maçında Erzurumspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi.

Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri dakika 66.dakikada Mustafa Fettahoğlu ile 83. dakikada Cheikne Sylla kaydetti.

Ev sahibi ekip 64. dakikada Eren Tozlu ile penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Erzurumspor, puanını 19 yaptı. Ümraniyespor, 8 puanda kaldı.

1.Lig'in gelecek haftasında Erzurumspor, Hatayspor'a konuk olacak. Ümraniyespor, Sivasspor'u konuk edecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
