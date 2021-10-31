Erzurumspor evinde hata yapmadı

TFF 1. Lig'de 11. hafta mücadelesinde Erzurumspor, sahasında Balıkesirspor'u 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com
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Erzurumspor evinde hata yapmadı
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31 Ekim 2021 17:59
TFF 1. Lig'de 11. hafta mücadelesinde Erkan Sözeri'nin takımı BB Erzurumspor ile İsmet Kamak'ın çalıştırdığı Balıkesirspor kozlarını paylaştı.

Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi Erzurumspor, 2-1'lik skorla kazandı. Erzurumspor'un gollerini 23. dakikada Aly Malle ile 41'de Eren Tozlu kaydetti. Balıkesirspor'un tek golü 67'de Halil Çolak'tan geldi.

Alınan bu sonucun ardından Erzurumspor, 22 puana yükselirken, 3 haftalık yenilmezlik serisi yakaladı. 6 puanda kalan Balıkesirspor, üst üste 5. yenilgisini aldı.

Ligin bir sonraki haftasında Erzurumspor, Boluspor'u konuk edecek. Balıkesirspor ise Adanaspor'u ağırlayacak.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Serdar Diyadin, Cemal Alpay

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Süleyman Koç, Mustafa Yumlu, Aykut Demir, Mucahit Albayrak, Hasek, Gökhan Alsan (Dk. 90 Özgür Sert), Novikovas (Dk. 90 Gökhan Kardeş), Eren Tozlu (Dk. 79 Oltan Karakullukçu), Malle (Dk. 78 Emircan Altıntaş), Olanare (Dk. 65 Estrela)

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Bezjak, Sedat Dursun, Batuhan İşçiler, Doğa İşeri, Kore (Dk. 71 Cemal Kızılateş), Nwanko (Dk. 85 Alperen Erdinç), Otoo (Dk. 52 Hüseyin Karabey), Kethevoama (Dk.52 Erdem Gökçe), İbrahim Halil Çolak, Abdulkadir Özgen

Goller: Dk. 23 Malle, Dk. 41 Eren Tozlu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 67 İbrahim Halil Çolak (Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Abdulkadir Özgen, Dk. 29 Nwanko, (Balıkesirspor), Dk. 35 Eren Tozlu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)


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